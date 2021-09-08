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Пробки и ДТП в Одессе 8 сентября: где сложно проехать утром

Пробки и ДТП в Одессе 8 сентября: где сложно проехать утром

Утром в среду, 8 сентября, на одесских улицах наблюдаются многочисленные пробки, заторы и аварии.

Особенно осложнен проезд на основных магистралях, перед перекрестками. А многочисленные дорожно-транспортные происшествия (ДТП) лишь усугубляют ситуацию.

В центре города, особенно в районе ЖД вокзала, сплошные тянучки: на Среднефонтанской и Водопроводной, на Канатной, Ришельевской, Екатерининской, Пантелеймоновской и Малой Арнаутской. Возле морского порта сложно проехать по Польскому спуску, Польской улице и улице Осипова.

Подъезд к центру со стороны Черемушек и Таирова затруднен. На Люстдорфской дороге и улице Краснова – пробки, как и той части проспекта Шевченко, что ближе к центру.

В самих этих спальных районах тоже есть сложности с проездом. На Таирова тянучки по проспектам Глушко и Небесной сотни, на улице Королева и Люстдорфской дороге.

На Черемушках сложно проехать по Маршала Малиновского в районе стройрынка, и по улице Филатова. Возле 1 станции Люстдорфской дороги пробки, особенно сильная по Адмиральскому проспекту. В другую сторону по Адмиральскому – к 5 станции Большого Фонтана – тоже пробка.

На самой Фонтанской дороге пробки перед 5 станцией и на пересечении с улицами Посмитного и Чубаевской. Собственно, и на этих двух улицах тоже заторы перед Фонтанской дорогой. Там еще и ДТП усиливает заторы.

Проезд площади 10 апреля тоже затруднен – там авария.

Также пробки в районе Ивановского и Горбатого мостов. К Ивановскому путепроводу огромная тянучка на Овидиопольской дороге, но со Святослава Рихтера, Мельницкой и Кордонной к нему тоже быстро не добраться.

Вся Краснослободская – сплошная тянучка, вплоть до Балковской.

С поселка Котовского тоже добраться в центр – проблема. Там две аварии перед Молодой гвардией. Одна на проспекте Добровольского, вторая на Южной дороге.

Но и дальше по Николаевской с Атамана Головатого водителей и их пассажиров ждут тянучки вплоть до Пересыпского моста.

Кто решит выехать с Котовского по Объездной, тоже столкнется с проблемой. Там авария в районе Корсунцов и пробка по заболотного и части Добровольского.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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