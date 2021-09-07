Пробки и ДТП в Одессе 7 сентября: много аварий, много заторов

Утром во вторник, 7 сентября, на одесских магистралях наблюдаются многочисленные пробки, заторы и аварии. Особенно осложнен проезд на основных магистралях, перед перекрестками. А многочисленные дорожно-транспортные происшествия (ДТП) лишь усугубляют ситуацию.

В районе ЖД вокзала сплошные тянучки: на Среднефонтанской и Водопроводной, на Канатной, Ришельевской, Екатерининской, Пантелеймоновской и Малой Арнаутской. Возле морского порта сложно проехать по Польскому спуску и Польской улице.

Пробки в районе развязок на 1 станции Люстдорфской дороги и 5 станции Фонтанской дороги. К 1 станции осложнен проезд со стороны Люстдорфской дороги и Адмиральского проспекта. К 5 станции – со стороны Черняховского и Фонтанской дороги.

Пробка по Черняховского тянется до площади 10 Апреля. Там пробка из-за ДТП. С этим же связана пробка на Академической.

На Фонтанской дороге также пробка на ее пересечении с улицами Дмитрия Донского и Посмитного. На обеих этих улицах тоже пробки.

На Таирова сложнее всего проехать пересечение проспекта Небесной сотни и академика Глушко. Там на обеих магистралях пробки. В районе площади Толбухина пробки на Краснова и Люстдорфской дороге. На последней еще и авария.

Мешает движению и ДТП на Ицхака Рабина.

На Горбатом мосту авария и пробка. В том же районе пробка на Заньковецкой. Подъезд к Ивановскому мосту осложнен тянучкой на Овидиопольской дороге.

Сложно въехать в Одессу также со стороны Хлебодарского – там пробка перед Двумя столбами, и с Киевской трассы – там едва ползет траффик по улице Грушевского.

В районе Автовокзала пробка на улице Разумовского – причиной стало ДТП.

Как обычно утром, загружена до предела Краснослободская.

На поселке Котовского пробка как обычно перед Молодой гвардией. Но сегодня дело усугубляет ДТП в районе этой ключевой развязки.