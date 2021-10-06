Пробки и ДТП в Одессе 6 октября: есть аварии на ключевых магистралях

Пробки в Центре Одессы

Сегодня проехать по улицам центра Одессы непросто. По большинству придется «ползти», а не ехать. Это относится почти ко всем главным магистралям района: Канатной, Пушкинской, Ришельевской, Екатерининской, Преображенской, Польской, Осипова, Пантелеймоновской, Малой Арнаутской, Успенской, Жуковского, Греческой, Польской, Осипова, Новосельского.

Пробки в районе «Судостроитель» в Одессе

На Адмиральском проспекте как обычно по утрам пробки. Но сегодня тут все не так плохо, как обычно. Хотя заторы на пересечении проспекта с Фонтанской дорогой в районе 5-й станции Фонтана и перед развязкой на 1-й станции Люстдорфской дороги все-таки присутствуют. Особенно сильный затор перед 5-й фонтана.

Пробки на Фонтане в Одессе

На Фонтанской дороге сегодня тяжко. Самые сильные заторы как обычно перед пересечением с улицами Посмитного и Чубаевской. А также на 5-й станции Большого Фонтана на ее пересечении с улицей Черняховского. На этой улице, которую реконструируют, тоже сложно проехать.

Движение по магистрали тормозит и авария в районе 6-й станции Фонтана.

Также присутствуют заторы на Сегедской (там сплошная тянучка) и Маршала Говорова.

Пробки в Приморском районе Одессы

Проезд по проспекту Шевченко сегодня непростое занятие (особенно возле Облгосадминистрации), а вот по Французскому бульвару относительно свободен.

Также осложнен проезд по проспекту Гагарина.

В Аркадии тянучки на Посмитного, Генуэзской и Гагаринском плато. Лучше выезжать заранее.

Пробки на Черемушках в Одессе

На Черемушках сложнее всего проехать по улицам Малиновского (в районе строительного рынка), Филатова, Ицхака Рабина и Инглези.

Надо быть внимательным при проезде круговой развязки на площади Бориса Деревянко. Перед выездами на нее в часы-пик также образуются небольшие заторы.

Пробки на Котовского и в Суворовском районе Одессы

Проблем выехать с поселка Котовского сегодня нет. Даже перед Молодой гвардией тянучки незначительные. Ситуация осложняется лишь на Атамана Головатого, при приближении к Пересыпскому мосту. Помешать движению может и авария в районе Лузановки.

А вот выехать со Слободки сложнее. На Краснослободской тянучка. Есть заторы и на улицах, прилегающих к Слободскому рынку.

Пробки на Таирова в Одессе

На Таирова сегодня тянучки на проспекте Небесной сотни. На Люстдорфской дороге — ДТП и это сегодня наиболее проблемная с точки зрения проезда магистраль. По улице Краснова сегодня тоже проехать не просто.

Также есть тянучка на проспекте Глушко на въезде в город со стороны Таировского кладбища.