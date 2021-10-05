Пробки и ДТП в Одессе 5 октября: где сложно проехать

По состоянию на утро вторника, 5 октября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей. Особенно перед светофорами. Аварии только усугубляют ситуацию.

Пробки в центре Одессы

По будням проехать по центральным улицам Одессы не так и просто. Иногда заторы и вовсе блокируют движение. Но сегодня ситуацию с проездом в центре нельзя назвать критической. Хотя перед перекрестками придется постоять.

Наибольшие сложности могут возникнуть на Канатной, Греческой, Бунина, Жуковского, Малой Арнаутской в районе Привоза, на Пантелеймоновской, Преображенской, Польском спуске и улице Осипова.

Пробки в районе «Судостроитель» в Одессе

На Адмиральском проспекте как обычно по утрам пробки. Это вообще одна из самых проблемных магистралей города. Но сегодня и тут все не так плохо как обычно. Хотя заторы на пересечении проспекта с Фонтанской дорогой в районе 5-й станции Фонтана и перед развязкой на 1-й станции Люстдорфской дороги все таки присутствуют.

Пробки на Фонтане в Одессе

На Фонтанской дороге самые сильные заторы перед пересечением с улицами Посмитного и Чубаевской. А также на 5-й станции Большого Фонтана на ее пересечении с улицей Черняховского. На этой улице, которую реконструируют, тоже сложно проехать.

Также присутствуют заторы на Сегедской и Маршала Говорова.

Пробки в Приморском районе Одессы

Проезд по проспекту Шевченко и Французскому бульвару относительно свободен. Разве что на проспекте Шевченко придется постоять перед светофором в районе облгосадминистрации и перед Пироговской.

Также осложнен проезд по проспекту Гагарина.

В Аркадии тянучки на Посмитного, Генуэзской и Гагаринском плато, хотя критичными их сегодня не назвать.

Пробки на Черемушках в Одессе

На Черемушках сложнее всего проехать по улицам Малиновского, Филатова, Ицхака Рабина и Инглези.

Надо быть внимательным при проезде круговой развязки на площади Бориса Деревянко. Перед выездами на нее в часы-пик также образуются небольшие заторы.

Пробки в районе 7 километра и Селекционного института в Одессе

Пробка на въезде в город с Овидиопольской дороги сегодня не такая большая, как обычно. Стоять в тянучке придется не так долго.

Есть небольшие тянучки перед развязками, ведущими на промрынок «7 километр».

Пробки на Котовского и в Суворовском районе Одессы

Проблем выехать с поселка Котовского сегодня нет. Даже перед Молодой гвардией тянучки незначительные. Ситуация осложняется лишь на Атамана Головатого, при приближении к Пересыпскому мосту. Помешать движению может разве что авария на Добровольского.

А вот выехать со Слободки сложнее. На Краснослободской тянучка. Есть заторы и на улицах, прилегающих к Слободскому рынку.

Пробки на Таирова в Одессе

На Таирова сегодня тянучки на проспекте Небесной сотни. А на Королева сразу два ДТП и это сегодня наиболее проблемная с точки зрения проезда магистраль. Сложная ситуация и на Люстдорфской дороге. А вот на улице Краснова сегодня проблем с проездом нет.

Также есть тянучка на проспекте Глушко на въезде в город со стороны Таировского кладбища.