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Пробки и ДТП в Одессе 29 сентября: хуже всего в центре

Пробки и ДТП в Одессе 29 сентября: хуже всего в центре

По состоянию на утро среды, 29 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей. Особенно перед светофорами. Аварии только усугубляют ситуацию.

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Хуже всего с проездом сегодня в центре Одессы. Аварии на Соборной площади и улице Пушкинской также играют свою роль в росте длины заторов. Почти по всем центральным улицам, являющимся магистральными, сегодня проехать сложно. Это касается Канатной, Пушкинской, Екатерининской, Ришельевской, Пантелеймоновской, Малой Арнаутской и Преображенской, Греческой, Жуковского и Бунина.

В самых крупных спальных районах ситуация намного лучше. Внутри Котовского, Таирова и Черемушек проблем с проездом нет. Даже на въездах в город у Двух столов, по Овидиопольской дороге и Киевской трассе хоть и присутствуют тянучки, но не такие сильные, как бывает.

А вот на Адмиральском проспекте, улице Краснова, Люстдорфской и Фонтанкой дорогах проехать сложнее. Постоять придется, особенно перед светофорами.

Тоже относится и к прилегающим улицам, таким как Сегедская, Черняховского, Говорова и Посмитного.

На проспектах Гагарина и Шевченко также много транспорта и присутствуют тянучки.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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