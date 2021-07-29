Пробки и ДТП в Одессе 29 июля: сложно въехать в город и сложно выехать

Утром в четверг, 29 июля, в Одессе наблюдаются заторы и тянучки на главных ключевых развязках города.

Особенно сложная ситуация на въездах в Одесу с Киевской трассы, Овидиопольской дороги и у Двух столбов.

Попасть на саму Объездную тоже проблема. Обычная пробка на ул. Заболотного усугубляется ДТП в районе села Корсунцы.

Второе известное нам ДТП также произошло на поселке Котовского, на ул. Паустовского. Там же наблюдается тянучка на въезде в город со стороны Николаева.

Появилась пробка на Польском спуске.

В самой Одессе наибольшие пробки перед развязками на 1-й ст. Люстдорфской дороги и Молодой гвардии.

В первом случае осложнен проезд по Адмиральскому проспекту и Люстдорфской дороге, во втором – «ползут» Южная дорога и проспект Добровольского. За Молодой гвардией пробка продолжается по Николаевской дороге, вплоть до улицы Лиманной.

Тянучки присутствуют также на улицах Краснова, Водопроводной, Среднефонтанской, Фонтанской дороге, Генуэзской, и Краснослободской и Грушевского. Но пока проехать по этим магистралям можно относительно спокойно.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о дорожных изменениях, ждущих Таирова.