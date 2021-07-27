По состоянию на утро вторника, 27 июля, в Одессе наблюдаются заторы и тянучки на главных магистралях и ключевых развязках города.

Пробка на въезде с Киевской трассы на улице Грушевского. Ситуацию усугубляет ДТП. Также осложняет выезд на Ивановский мост авария на Мельницкой. Еще одно ДТП на Молдаванке произошло на Степовой.

Осложнен проезд в районе авторынка «Успех». Там и огроманя пробка на проспекте Небесной сотни, и пробка на Инглези, опять-таки, усугубленная ДТП.

Сложно проехать жителям Аркадии: на Посмитного, Гагаринском плато и Генуэзской пробки.

Аналогичная ситуация на другом конце Одессы, поселке Котовского: пробки на Добровольского и Южной дороге перед Молодой гвардией, и далее не Николаевской дороге. Плюс тянучка на Объездной от Заболотного.

Въехать в Одессу через Два столба тоже непросто. Там приличная тянучка со стороны Хлебодарского.

Досаждают водителям также тянучки на Краснова, Сегедской, проспектах Шевченко и Гагарина, в районах развязок на площади Толбухина и 1-й станции Люстдорфской дороги.