Новости Одессы и Одесской области

Пробки и ДТП в Одессе 27 июля: имеем сразу три аварии в окресностях Молдаванки

Пробки и ДТП в Одессе 27 июля: имеем сразу три аварии в окресностях Молдаванки

По состоянию на утро вторника, 27 июля, в Одессе наблюдаются заторы и тянучки на главных магистралях и ключевых развязках города.

Пробка на въезде с Киевской трассы на улице Грушевского. Ситуацию усугубляет ДТП. Также осложняет выезд на Ивановский мост авария на Мельницкой. Еще одно ДТП на Молдаванке произошло на Степовой.

Осложнен проезд в районе авторынка «Успех». Там и огроманя пробка на проспекте Небесной сотни, и пробка на Инглези, опять-таки, усугубленная ДТП.

Сложно проехать жителям Аркадии: на Посмитного, Гагаринском плато и Генуэзской пробки.

Аналогичная ситуация на другом конце Одессы, поселке Котовского: пробки на Добровольского и Южной дороге перед Молодой гвардией, и далее не Николаевской дороге. Плюс тянучка на Объездной от Заболотного.

Въехать в Одессу через Два столба тоже непросто. Там приличная тянучка со стороны Хлебодарского.

Досаждают водителям также тянучки на Краснова, Сегедской, проспектах Шевченко и Гагарина, в районах развязок на площади Толбухина и 1-й станции Люстдорфской дороги.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить