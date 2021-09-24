Пробки и ДТП в Одессе 24 сентября: проблемный центр

По состоянию на утро пятницы, 24 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей перед светофорами, но в целом ситуация с проездом по улицам города лучше, чем в предыдущие дни.

Хуже всего дела обстоят в центре. Особенно на Канатной, Осипова, Пантелеймоновской, Преображенской, Екатерининской. Там проще найти места, где тянучек нет. Зато в крупных спальных районах, на Таирова и Котовского, ситуация благоприятная.

Сложности могут возникнуть только на Фонтанской дороге на ее пересечении с улицами Посмитного и Черняховского. А также на Адмиральском проспекте.

Единственное место, где действительно проезд осложнен – это Люстдорфская дорога. Напомним, что там ввели реверсное движение.

Относительно свободные дороги не стали безопаснее. В городе утром произошел ряд ДТП:

На Небесной сотни, Королева, площади Деревянко, Прохоровской.