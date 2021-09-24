Новости Одессы и Одесской области

Пробки и ДТП в Одессе 24 сентября: проблемный центр

Пробки и ДТП в Одессе 24 сентября: проблемный центр

По состоянию на утро пятницы, 24 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей перед светофорами, но в целом ситуация с проездом по улицам города лучше, чем в предыдущие дни.

Подписаться

Хуже всего дела обстоят в центре. Особенно на Канатной, Осипова, Пантелеймоновской, Преображенской, Екатерининской.  Там проще найти места, где тянучек нет. Зато в крупных спальных районах, на Таирова и Котовского, ситуация благоприятная.

Сложности могут возникнуть только на Фонтанской дороге на ее пересечении с улицами Посмитного и Черняховского. А также на Адмиральском проспекте.

Единственное место, где действительно проезд осложнен – это Люстдорфская дорога. Напомним, что там ввели реверсное движение.

Относительно свободные дороги не стали безопаснее. В городе утром произошел ряд ДТП:

На Небесной сотни, Королева, площади Деревянко, Прохоровской.

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить