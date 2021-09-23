Новости Одессы и Одесской области

Пробки и ДТП в Одессе 23 сентября: много пробок, мало аварий

Пробки и ДТП в Одессе 23 сентября: много пробок, мало аварий

По состоянию на утро четверга, 23 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей.

Подписаться

Центр города, Черемушки и Таирова – в этих районах везде тянучки на основных улицах перед светофорами.

В Центре сложно проехать по Канатной, Пушкинской, Екатерининской и Малой Арнаутской в районе ЖД вокзала, а также по Польскому спуску и Осипова.

Здесь проблемными являются улицы Малиновского, Космонавтов и Инглези, проспект Небесной сотни.

На Слободке к пробке на Краснослободской сегодня добавился затор на Маловского. И тоже по направлению к Балковской.

Сложно проехать по Люстдорфской дороге и улице Краснова по направлению к Алексадровскому проспекту. На самом проспекте также пробки, особенно сильные перед 1-й станцией Люстдорфской дороги и 5-й станцией Фонтана.

На Фонтанской дороге сложнее всего проехать перед пересечением с Посмитного и Чубаевской и на перекрестке с Черняховского.

Кроме того, пробки на Сегедской и Водопроводной.

Затруднен, как обычно, въезд в город с Овидиопольской дороги и проезд по Ивановскому и Горбатым мостам.

ДТП перед Пересыпским мостом стало причиной пробки по Атамана Головатого. Еще одна авария мешает движению на Люстдорфской дороге.

Еще по теме: В Одессе ввели реверсивное движение на Люстдорфской дороге – реально ли здесь проехать?

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Иван Свищ ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить