Пробки и ДТП в Одессе 23 сентября: много пробок, мало аварий

По состоянию на утро четверга, 23 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей.

Центр города, Черемушки и Таирова – в этих районах везде тянучки на основных улицах перед светофорами.

В Центре сложно проехать по Канатной, Пушкинской, Екатерининской и Малой Арнаутской в районе ЖД вокзала, а также по Польскому спуску и Осипова.

Здесь проблемными являются улицы Малиновского, Космонавтов и Инглези, проспект Небесной сотни.

На Слободке к пробке на Краснослободской сегодня добавился затор на Маловского. И тоже по направлению к Балковской.

Сложно проехать по Люстдорфской дороге и улице Краснова по направлению к Алексадровскому проспекту. На самом проспекте также пробки, особенно сильные перед 1-й станцией Люстдорфской дороги и 5-й станцией Фонтана.

На Фонтанской дороге сложнее всего проехать перед пересечением с Посмитного и Чубаевской и на перекрестке с Черняховского.

Кроме того, пробки на Сегедской и Водопроводной.

Затруднен, как обычно, въезд в город с Овидиопольской дороги и проезд по Ивановскому и Горбатым мостам.

ДТП перед Пересыпским мостом стало причиной пробки по Атамана Головатого. Еще одна авария мешает движению на Люстдорфской дороге.

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