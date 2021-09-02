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Пробки и ДТП в Одессе 2 сентября: в День города часть улиц перекроют

Пробки и ДТП в Одессе 2 сентября: в День города часть улиц перекроют

По состоянию на утро четверга, 2 сентября, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на большинстве основных магистралей и ключевых развязок. Дорожно-транспортные происшествия усугубляют ситуацию.

В центре Одессы сложнее всего с проездом по улице Польской и по Польскому спуску. Также проблематично проехать от ЖД вокзала по Канатной и к ЖД вокзалу по Среднефонтанской.

На Черемушках пробка в районе 1 станции Люстдорфской дороги. К этой развязке тянутся заторы со стороны Адмиральского проспекта и Люстдорфской дороге. Также пробка со стороны проспекта перед 5 станцией Большого фонтана.

На Фонтане и в Аркадии пробки на улицах Черняховского, Посмитного, Чубаевской и Дмитрия Донского.

Присутствуют пробки перед Ивановским путепроводом со стороны Овидиопольской дороги и Мельницкой. На Мельницкой ситуацию усугубляет ДТП. Так же авария тормозит движение на Дальницкой.

На Таирова ДТП и пробка на Академика Королева, тянучки на Инглези.

Также следует учесть, что на День города 2 сентября в центре Одессы ограничат движение транспорта.

2 сентября с 08:00 до 00:00 3 сентября будет прекращено движение автотранспорта:

– по ул. Екатерининской (от ул. Ланжероновской к Екатерининской площади),

– по Сабанеева моста от ул. Гоголя.

2 сентября с 17:00 до 00.00 3 сентября из-за проведения гала-концерта на Потемкинской лестнице будет закрыто движение автотранспорта по:

– ул. Приморской (от Военного спуска к Таможенной площади),

– ул. Канатной рог Карантинного спуска,

– ул. Бунина угол Польского спуска.

После окончания концерта для зрителей будет организована подача автобусов по направлениям до ж/м “Котовского”, ж/м “Таирова” и ж/м “Черемушки”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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