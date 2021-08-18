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Пробки и ДТП в Одессе 18 августа: два ДТП у Двух столбов и другие аварии

Пробки и ДТП в Одессе 18 августа: два ДТП у Двух столбов и другие аварии

Сегодняшним утром, 18 августа, на одесских дорогах много дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Они еще больше усугубляют проезд на и без того перегруженных улицах и магистралях.

Как всегда, перед перекрёстками на главных путях города много заторов и тянучек.

В центре города сейчас лучше объезжать Канатную. На узкой улице с сильным трафиком произошло ДТП и образовался сильный затор.

В центре сложная ситуация также на Польском спуске и улице Польской.

В Аркадии пробки на Посмитного и Генуэзской.

Подъезд к 1 станции Люстдорфской дороги осложнен на улицах Космонавтов, Люстдорфской дороге, Адмиральском проспекте. На Фонтане пробки в районе 5 станции, на ул. Черняховского, на Сегедской.

Периодические тянучки на подъездах к ЖД вокзалу со стороны Таирова и Черемушек: на улицах Среднефонтанская, Водопроводная, Краснова.

Сильная пробка сформировалась на улице Грушевского на подъезде к Балковской. Причиной тому также стала авария. Так что въезд с Киевской трассы сегодня еще более проблематичен, чем обычно по утрам.

Непросто въехать в город и со стороны Двух столбов. Там сильный затор из-за сразу двух ДТП. Одно возле Хлебодарского и второе непосредственно у развязки.

Возле 7 километра ДТП нет, но пробка тоже сильная. Подъехать к промрынку особенно сложно со стороны Прилиманского.

Сильная продка и на Овидиопольской дороге, перед въездом в Одессу.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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