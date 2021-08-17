Пробки и ДТП в Одессе 17 августа: где хуже всего с проездом?

Сегодня утром, во вторник, 17 августа тянучки и заторы присутствуют на всех основных магистралях и развязках города. На 8:30 утра известно о двух дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).

В целом, больших «красных» зон этим утром в городе немного. Это традиционно улица Заболотного и начало Объездной дороги в районе села Корсунцы.

Также сложно проехать 1 станцию Люстдорфской дороги со стороны Адмиральского проспекта и Люстдорфской дороги.

Никуда не делись и заторы перед Двумя столбами: со стороны Объездной и со стороны Хлебодарского.

Присутствуют пробки на проспекте Добровольского и Южной дороге перед Молодой гвардией, и, далее по Николаевской дороге до Кабельного завода.

Перед Ивановским путепроводом пробки со стороны Овидиопольской дороги и улицы Мельницкой.

На Дальницком шоссе и улице Грушевского заторы перед Химической.

Что касается ДТП, их на 8:30 утра, отмечено два: на площади Толбухина и проспекте Шевченко, перед зданием облгосадминистрации.