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Пробки и ДТП в Одессе 11 августа: на Среднефонтанской ДТП и затор

Пробки и ДТП в Одессе 11 августа: на Среднефонтанской ДТП и затор

Сегодня утром, в среду, 11 августа тянучки и заторы присутствуют на всех основных магистралях и развязках города. Ситуацию осложняют дорожно-транспортные происшествия (ДТП)

В центре города пробки на Польском спуске, улице Канатной и Пантелеймоновской. Причина пробки на Пантелеймоновской – авария.

На Таирова особых пробок нет, только тянучки перед светофорами. Но вот на подъездах к центру города со стороны этого микрорайона есть проблемы. Пробка на Краснова и затор на Среднефонтанской. Там ситуацию усугубляет ДТП в районе РАГСА.

На Черемушках осложнен проезд 1 станции Люстдорфской дороги, особенно со стороны Адмиральского проспекта.

В Аркадии пробки на обеих основных магистралях: улицах Посмитного и Генуэзской.

На Фонтанской дороге пробка перед 5 станцией и на улице Черняховского.

Осложнен проезд Ивановского путепровода: там огромная тянучка с Овидиопольской дороги, также авто скапливаются со стороны Мельницкой, Святослава Рихтера и Кордонной.

На Котовского пробки на Заболотного перед выездом на Объездную дорогу, и на Добровольского с Южной дорогой перед развязкой на Молодой гвардии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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