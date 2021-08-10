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Пробки и ДТП в Одессе 10 августа: ДТП на Сегедской, у Пересыпского моста и на Объездной

Пробки и ДТП в Одессе 10 августа: ДТП на Сегедской, у Пересыпского моста и на Объездной

Сегодня утром, во вторник, 10 августа тянучки и заторы присутствуют на всех основных магистралях и развязках города. Ситуацию осложняют дорожно-транспортные происшествия (ДТП)

В центре города хуже всего с проездом на Канатной, Польском спуске и улице Польской.

Осложнен проезд к центру города с Таирова. Периодически возникают пробки на улицах Краснова и Люстдорфской дороге. На Сегедской ситуация усугублена ДТП на пересечении с Маршала Говорова.

На самом Таирова ДТП на проспекте Небесной сотни и, соответственно, пробка на этой магистрали.

С поселка Котовского аварий нет, но пробка есть, как обычно: перед Молодой гвардией с обоих направлений и далее по Николаевской дороге до улицы Лиманной.

Большая пробка у Двух столбов со стороны Объездной дороги. Там тоже ДТП.

Сложно сегодня проехать и Ивановский путепровод. Особенно со стороны Овидиопольской дороги и улицы Мельницкой.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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