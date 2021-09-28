Новости Одессы и Одесской области

Пробки и ДПТ в Одессе 28 сентября: аварии в неудобных местах

Пробки и ДПТ в Одессе 28 сентября: аварии в неудобных местах

По состоянию на утро вторника, 28 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей перед светофорами. К тому же сегодня много аварий как раз в местах наиболее сильных заторов.

Подписаться

Так, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) осложняет проезд через развязку на 1-й станции Люстдорфской дороги. А там и без этой помехи каждый будний день по утрам пробки.

Аварии мешают двигаться по Сегедской и Маршала Говорова, на которых и без того постоянные тянучки.

Аналогичные истории на Краснослободской и на улице Заболотного (выезд из Одессы на Объездную дорогу)

Что касается двух крупных спальных районов, Таирова и Котовского, ситуация с проездом там нормальная. Разве что водителям с Южной дороги придется постоять немного перед Молодой гвардией.

На Черемушках ситуация похуже: там перегружены транспортом улицы Ицхака Рабина, Инглези и Филатова.

А вот не очень дела с проездом обстоят на Фонтане и подъездах с Таирова к ЖД вокзалу.

Там пробки на Краснова и Люстдорфской дороге между площадью Толбухина и Александровским проспектом.

Также осложнен проезд на многих участках Фонтанской дороги, Чубаевской, Черняховского и в Аркадии по Посмитного и Генуэзской.

В центре Одессы затруднено движение по Канатной, Пантелеймоновской, Преображенской, улице Польской и Польском спуске.

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить