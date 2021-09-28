Пробки и ДПТ в Одессе 28 сентября: аварии в неудобных местах

По состоянию на утро вторника, 28 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей перед светофорами. К тому же сегодня много аварий как раз в местах наиболее сильных заторов.

Так, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) осложняет проезд через развязку на 1-й станции Люстдорфской дороги. А там и без этой помехи каждый будний день по утрам пробки.

Аварии мешают двигаться по Сегедской и Маршала Говорова, на которых и без того постоянные тянучки.

Аналогичные истории на Краснослободской и на улице Заболотного (выезд из Одессы на Объездную дорогу)

Что касается двух крупных спальных районов, Таирова и Котовского, ситуация с проездом там нормальная. Разве что водителям с Южной дороги придется постоять немного перед Молодой гвардией.

На Черемушках ситуация похуже: там перегружены транспортом улицы Ицхака Рабина, Инглези и Филатова.

А вот не очень дела с проездом обстоят на Фонтане и подъездах с Таирова к ЖД вокзалу.

Там пробки на Краснова и Люстдорфской дороге между площадью Толбухина и Александровским проспектом.

Также осложнен проезд на многих участках Фонтанской дороги, Чубаевской, Черняховского и в Аркадии по Посмитного и Генуэзской.

В центре Одессы затруднено движение по Канатной, Пантелеймоновской, Преображенской, улице Польской и Польском спуске.