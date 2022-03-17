«Привоз фасует рыбу, собор в набаты бьет»: новые времена рождают новые одесские песни (видео)

Военные времена рождают и новые одесские песни. «На одесском рейде» – так называется новая музыкальная композиция группы «Пожарный кран».
Автор и исполнитель песни – Дмитрий Олешко, гитара – Ростислав Баклаженко, аккордеон – Наталья Стеблина.
О чем песня? Конечно же, о том, как и чем живет Одесса в дни войны…
Клип «На одесском рейде» сейчас активно разлетается по соцсетям. «Слушаю, смотрю – и плачу», – так откликаются на него одесситы.
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Видео – YouTube-канал GreenJek channel
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