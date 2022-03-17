«Привоз фасует рыбу, собор в набаты бьет»: новые времена рождают новые одесские песни (видео)

Автор и исполнитель песни – Дмитрий Олешко, гитара – Ростислав Баклаженко, аккордеон – Наталья Стеблина.

О чем песня? Конечно же, о том, как и чем живет Одесса в дни войны…

Клип «На одесском рейде» сейчас активно разлетается по соцсетям. «Слушаю, смотрю – и плачу», – так откликаются на него одесситы.

Еще по теме:

Видео – YouTube-канал GreenJek channel

Скриншот автора