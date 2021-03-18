Приставал к детям: в Одессе патрульные не дали утонуть извращенцу

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, сегодня в полицию обратился одессит, который сообщил, что в прибрежной зоне города, у футбольной площадки недалеко от моря, неизвестный мужчина приставал к детям и демонстрировал им свои половые органы.

Инспекторы мгновенно прибыли на место вызова. Увидев полицейское авто, извращенец испугался и прыгнул в море, желая скрыться от стражей порядка, но, проплыв около километра в ледяной воде, утратил силы и уже не мог самостоятельно добраться до берега.

Увидев, что мужчина начал тонуть, один из патрульных решил спасти его и прыгнул в воду. Полицейский вытащил мужчину на берег и оказал ему первую помощь. Мужчина вел себя неадекватно и имел явные признаки психических расстройств.

Спасенного мужчину передали медикам.

Напомним, ранее в Одессе неадекватный мужчина во время задержания набросился на полицейского и откусил ему фалангу пальца.

Фото: Facebook Патрульной полиции Одесской области