Приморский бульвар окрасился в «Сорочинские тона»

Вот все видел-перевидел наш Дюк, а настоящую Сорочинскую ярмарку — впервые. Да, таки свершилось: знаменитейшая Сорочинская ярмарка «перебралась» на несколько дней в Одессу. Она празднично кипит от Думской площади и почти до бульвара Жванецкого, на площади перед Морвокзалом, радует разнообразием привезенных товаров, а они, между прочим, — со всей Украины.

Сорочинская ярмарка проходит в Одессе впервые. Открывал ее, по традиции, сам Николай Васильевич Гоголь, который поздравил одесситов и гостей города с этим ярким праздником. Началось действо с праздничного шествия гоголевских героев и артистов, представляющих тот или иной уголок Украины, в народных костюмах со своим местным орнаментом.

Одесса остается Одессой, и одесситы уже успели по этому поводу печально пошутить, что улица Гоголя — совсем неподалеку, и очень хорошо, что радостный Гоголь «не посетил свой одесский дом, от которого уже мало что осталось, ну разве что мемориальная табличка с его именем».

Танцевальные, вокальные коллективы, фольклорные ансамбли — это все на сцене перед Дюком. Коллективы получают аплодисменты, грамоты, благодарности и даже караваи.

Фотозоны — исключительно в тему дня, они так и дышат украинским народным колоритом.

Артисты из Харьковской области (ансамбль «Слобожанские казаки») ждут своей очереди, сидя на скамейке. Рассказывают, что в Одессе впервые, городом очарованы. Говорят, что одесситы очень гостеприимны. Еще интересуются: «У вас всегда так жарко?».

Нина Галушка — из Диканьского района Полтавской области. Она представляет ансамбль Украинского народного музея. Ансамбль будет показывать, как проходила украинская свадьба в давние времена.

— Люди у вас очень хорошие. Очень люблю и Одессу, и одесситов, — говорит наша гостья.

Ну а на сцене тем временем внимание гостей ярмарки привлекло выступление мастеров боевого гопака. Ребята из этого коллектива также обучают искусству боевого гопака прохожих.

Продукции на ярмарке — море. Многие представляют ее с большим юмором. Ну сами посудите: деревянные фигуры одного из украинских мастеров сделаны так, что просто глаз не отвести, а некоторые из них еще и выглядят, как готовый анекдот (один телефон с «нужными» кнопками чего стоит!).

Продажа меховых изделий в такую жару?! Да сколько угодно! Потому что, как гласит призыв на ярмарке, «зима ще буде, а таких цін — вже ні!».

На Сорочинской ярмарке вообще торгуют весело и всем. Как сказала одна одесситка, «тут вам и вкусности, и сувенирности», а еще очень много одежды (с использованием украинских народных мотивов), обуви и всего, чего душа пожелает. Купить или просто полюбоваться можно всем, даже «вечной спичкой на вечную вечность».

До 30 июня включительно Сорочинская ярмарка «с одесской пропиской» будет веселить и радовать одесситов и гостей города, и этот тот самый случай, когда «спешите видеть». И слышать. Ну и покупать, конечно! Ведь здесь представлена вся палитра национального украинского колорита, пусть даже и изрядно осовремененная.

Фото и видео: Мария Котова