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Новости Одессы и Одесской области

Приморский бульвар окрасился в «Сорочинские тона»

Приморский бульвар окрасился в «Сорочинские тона»

Вот все видел-перевидел наш Дюк, а настоящую Сорочинскую ярмарку — впервые. Да, таки свершилось: знаменитейшая Сорочинская ярмарка «перебралась» на несколько дней в Одессу. Она празднично кипит от Думской площади и почти до бульвара Жванецкого, на площади перед Морвокзалом, радует разнообразием привезенных товаров, а они, между прочим, — со всей Украины.

Сорочинская ярмарка проходит в Одессе впервые. Открывал ее, по традиции, сам Николай Васильевич Гоголь, который поздравил одесситов и гостей города с этим ярким праздником. Началось действо с праздничного шествия гоголевских героев и артистов, представляющих тот или иной уголок Украины, в народных костюмах со своим местным орнаментом.

Одесса остается Одессой, и одесситы уже успели по этому поводу печально пошутить, что улица Гоголя — совсем неподалеку, и очень хорошо, что радостный Гоголь «не посетил свой одесский дом, от которого уже мало что осталось, ну разве что мемориальная табличка с его именем».

Танцевальные, вокальные коллективы, фольклорные ансамбли — это все на сцене перед Дюком. Коллективы получают аплодисменты, грамоты, благодарности и даже караваи.

Фотозоны — исключительно в тему дня, они так и дышат украинским народным колоритом.

“Слобожанские казаки”

Артисты из Харьковской области (ансамбль «Слобожанские казаки») ждут своей очереди, сидя на скамейке. Рассказывают, что в Одессе впервые, городом очарованы. Говорят, что одесситы очень гостеприимны. Еще интересуются: «У вас всегда так жарко?».

Нина Галушка

Нина Галушка — из Диканьского района Полтавской области. Она представляет ансамбль Украинского народного музея. Ансамбль будет показывать, как проходила украинская свадьба в давние времена.

— Люди у вас очень хорошие. Очень люблю и Одессу, и одесситов, — говорит наша гостья.

Ну а на сцене тем временем внимание гостей ярмарки привлекло выступление мастеров боевого гопака. Ребята из этого коллектива также обучают искусству боевого гопака прохожих.

Одесситы на месте обучаются искусству боевого гопака

Продукции на ярмарке — море. Многие представляют ее с большим юмором. Ну сами посудите: деревянные фигуры одного из украинских мастеров сделаны так, что просто глаз не отвести, а некоторые из них еще и выглядят, как готовый анекдот (один телефон с «нужными» кнопками чего стоит!).

Продажа меховых изделий в такую жару?! Да сколько угодно! Потому что, как гласит призыв на ярмарке, «зима ще буде, а таких цін — вже ні!».

На Сорочинской ярмарке вообще торгуют весело и всем. Как сказала одна одесситка, «тут вам и вкусности, и сувенирности», а еще очень много одежды (с использованием украинских народных мотивов), обуви и всего, чего душа пожелает. Купить или просто полюбоваться можно всем, даже «вечной спичкой на вечную вечность».

А вот такая она – вечная спичка

До 30 июня включительно Сорочинская ярмарка «с одесской пропиской» будет веселить и радовать одесситов и гостей города, и этот тот самый случай, когда «спешите видеть». И слышать. Ну и покупать, конечно! Ведь здесь представлена вся палитра национального украинского колорита, пусть даже и изрядно осовремененная.

 

Фото и видео: Мария Котова

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Мария Котова
Мария Котова
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