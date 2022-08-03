Приложение «Воздушная тревога» будет предупреждать о химатаках и артобстрелах

Когда сын собирался в армию, попросил привести в порядок свое старое обмундирование. Со времен АТО сложилось у него четкое убеждение: об экипировке надо заботиться самому.

Но когда уже оказался в части, сообщил, что со снаряжением вроде бы все в порядке. То есть – за четыре года в обеспечении ВСУ некоторый прогресс наблюдается.

ПОДРОБНЕЕ