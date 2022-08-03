Приложение «Воздушная тревога» будет предупреждать о химатаках и артобстрелах

После обновления приложения «Воздушная тревога» пользователи смогут получать уведомления о начале и завершении 5 типов тревог.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Приложение «Воздушная тревога» версии 4.0 сообщает:
- воздушную тревогу;
- артиллерийский обстрел;
- уличные бои;
- химическую угрозу;
- радиационную опасность.
Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы. Если в городе или области зафиксировано несколько тревог, оповещения поступят последовательно.
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