Новости Одессы и Одесской области

Какие мобильные приложения созданы для одесситов

Какие мобильные приложения созданы для одесситов

В день рождения Одессы делимся с вами мобильными приложениями и порталами, которые были созданы, чтобы облегчить жизнь и выручить в любой ситуации.

Дом и быт

  • «Одесагаз-постачання» — одна из первых программ, которая позволяет не выходя из дома передавать показания счетчиков газа, контролировать потребленный объем, оплачивать услуги онлайн. Есть и мобильное приложение GASOLINA Online — дает возможность просматривать историю оплат и передачи показаний, следить за начислениями и узнавать необходимые данные прямо с мобильного телефона, без доступа к компьютеру.
  • Line Of Light от «ДТЕК» — позволяет передавать показания электросчетчика, связаться с оператором колл-центра, получать актуальную информацию о прекращении и восстановлении электроснабжения. Последнюю функцию также успешно выполняет программа «Блэкаут».
  • «ГЕРЦ» — мобильное приложение, в котором можно оплачивать коммуналку, мобильный, интернет, телевидение, а также получать информацию о задолженности и начислениях по каждой из услуг.
  • Также одесситы успешно используют приложения:
  • «Коммуналка» — инструмент для контроля и оплаты коммунальных услуг (сервис доступен в Одессе, Белгороде-Днестровском, Рени, Черноморске, Южном, Чабанке).
  • «Управдом Одесса» — приложение дает доступ к базе данных, в которой ведется расчет по жилищно-коммунальным услугам.
  • «ППВ Одесса» — приложение для быстрого поиска противопожарного водоснабжения.

Общество и транспорт

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  • «Общественный транспорт. Одесса» — одно из первых приложений, созданных для отслеживания на мобильном телефоне пути и времени следования одесских трамваев, троллейбусов, а также для выбора оптимальных маршрутов. Эта программа позволяет значительно сэкономить время: вы выходите на улицу за несколько минут до приезда транспорта. Данные о местоположении общественного транспорта предоставлены сайтом горсовета — transport-odessa.com.ua.
  • City Bus Одесса — еще одно популярное приложение — мониторинг общественного транспорта, которое также позволяет искать нужные маршруты электротранспорта, сохранять их в закладках, определять местонахождение транспорта, остановки, схемы движения.

Похожие приложения:

  • Eway — приложение для отслеживания электротранспорта.
  • «Такси Одесса» — заказ такси онлайн, сравнение стоимости проезда между службами.
  • MOBILECAR — услуга краткосрочной аренды электроавтомобиля.
  • «Парковки Одессы» — первая интер­активная карта парковок в Украине.
  • Seagull — прокат самокатов по городу.

Медицина и безопасность

медицина смартфон

Найти полезные приложения можно и в сфере госуслуг. И одесситы уже успели оценить комфорт, который дают современные технологии.

  • HELSI — бесплатный медицинский онлайн-сервис сегодня очень популярен среди горожан. Приложение помогает найти врача, узнать о нем необходимую информацию, записаться на прием, ознакомиться с услугами медучреждений, просмотреть результаты анализов и диагностики, найти и забронировать лекарства со скидкой в ближайшей аптеке.

Одесситов часто выручают:

  • Doc.ua — сервис поиска врачей, аптек, анализов, диагностики и онлайн-консультаций.
  • «Доступні ліки» — поиск аптек, участвующих в программе «Доступные лекарства».
  • Tabletki.ua — поиск и заказ лекарств в аптеках.
  • LIKI CONTROL — база зарегистрированных в Украине лекарственных средств с инструкциями к ним.
  • «Легальний акциз» — официальное приложение, в котором можно проверить лицензии на алкоголь и табак и пожаловаться на фальсификат.
  • My Pol — приложение от МВД, через которое можно вызвать патруль, оценить работу полиции, найти отделения полиции и медпомощи.
  • Friendly City — карта доступности зданий Одессы, позволяет проверить наличие пандусов.

Ранее мы рассказывали о том, как будет работать сервис прописки в смартфоне.

Досуг и развлечения

Чтобы спланировать свой досуг, можно воспользоваться местными мобильными приложениями, которые расскажут о ближайших мероприятиях в Одессе: «Афиша Одессы — today.od.ua» и «GO-OD — Куда пойти в Одессе?». В них ежедневно публикуется информация о выставках, концертах, киносеансах, спектаклях, ярмарках, фестивалях, спортивных мероприятиях. Через приложения можно узнать цену и заказать билеты.

Также могут пригодиться такие помощники:

  • «Лучшие рестораны Одессы» — перечень рекомендованных посетителями кафе и ресторанов.
  • «Одесский оперный театр» (by Jeremy Parkes) — приложение оперного театра.
  • «Одесский театр музкомедии» — приложение о событиях и жизни театра.
  • «Одесса ТВ» — одесские телеканалы в мобильном телефоне.
  • «Радио Одесса» и «Одесские радиостанции» — одесские радиостанции, где бы вы ни находились.

Туризм и отдых

туризм смартфон

Конечно, в Одессе множество полезных приложений для гостей города и туристов, хотя многими из них пользуются и коренные жители.

  • «Прогулки по Одессе» (Walks Odessa) — это онлайн-путешествие по улицам города. Программа позволяет участвовать в квесте, посетить знаменитые рынки, научиться торговаться и узнать свежие сплетни.
  • Odessa region guide — приложение проведет экскурсию по самым интересным местам города и области. Также позволяет отслеживать свое местонахождение, узнать туристические новости. Здесь можно делиться своими маршрутами, новостями и событиями.

Путешествовать по городу также можно с помощью:

  • «Путеводитель по Одессе» — карта достопримечательностей.
  • «Карта Одессы офлайн» — работает без подключения к сети.
  • Let’s Odesa — туристические маршруты по городу с цифровыми персонажами.
  • Odessa Guide — приложение для туристов и одесситов, которые хотят узнать лучше город и область.

Город в смартфоне

  • На базе Одесского горсовета работает электронный портал «Єдиний центр звернень громадян міста Одеси» — 1535.odessa.ua. Сюда можно обращаться по административным, социальным, общественным и коммунальным вопросам. Достаточно подать электронное обращение на сайте или позвонить на горячую линию: 15-35 и (048) 705-55-55.

  • Для одесситов работает портал «Поліклініка без черг» — global.newmedicine.com.ua. Это удобная медицинская электронная система, которая позволяет пациентам легко попасть к врачу.

  • Ну а если вы читаете и следите за новостями «Одесской жизни», тогда подписывайтесь на наш канал в «Вайбере» — «Коммуналка. ОЖ», и вы всегда будете в курсе последних новостей из сферы ЖКХ-услуг.

Все указанные приложения можно скачать на смартфон через Google Play или App Store.

Ранее мы рассказывали о том, как оплатить штраф за парковку онлайн.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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