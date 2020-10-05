Приятная традиция в Одессе: в переулке Маяковского поселился водолаз (фото)

В Одессе продолжается приятная традиция преображения неказистых, исписанных и обклеенных различными объявлениями щитков (телефонных и других) в уличный стрит-арт.

Так, щиток в переулке Маяковского теперь стал «морским». Художница Станислава Лисовская изобразила на нем водолаза, погружающегося в море.

По словам художницы, идея росписи этого щитка родилась из увлечения такими направлениями, как стимпанк и дизельпанк.

«Учитывая, что Одесса – город приморский, с морскими традициями, город со своей историей, решила, что водолаз отлично впишется в местный ландшафт», – пояснила Лисовская.

Она также заметила, что когда на щитках есть рисунок, на них перестают клеить объявления.

Станислава Лисовская преображала и другие городские щитки и трансформаторные будки, участвовала в росписи Карантинного спуска, ее кисти принадлежат и изображения на Черемушках персонажей из мультфильма «Остров сокровищ».

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Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, что на пересечении двух исторических улиц в Одессе поселился Кот-астроном.