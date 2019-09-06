Придется объезжать: какие улицы перекроют 7 сентября в Одессе

Движение приостановят от улицы Пушкинской до Екатерининской на отрезках Дерибасовской и Ланжероновской. Там нельзя будет проехать с 7 утра до 12 ночи.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одессы.

Как уточнили правоохранители, проезд ограничат в связи с тем, что в центре города весь день будут проходить спортивные мероприятия от клуба “Мангуст”.

Пропускать будут только автомобили международной спортивной премии и общественный транспорт.

Остальных водителей просят отнестись с пониманием к тому, что им придется объезжать закрытые участки.

Фото: gatchina.life