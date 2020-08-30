Прибрали сміття та викачали воду: що відбувається навколо Delfi?

Роботи з надання плавучості танкеру Delfi продовжуються. Щоби судно трималося на воді необхідно викачати воду з підтоплених відсіків та очистити його від зайвого сміття.

Про це повідомила пресслужба АМПУ.

Наразі продовжуються роботи з герметизації помпового відділення, прибирання внутрішніх приміщень і відсіків від сторонніх предметів і сміття з метою забезпечення вільного доступу при проведенні робіт з герметизації.

Паралельно відбуваються заміри рівня води у відсіках з метою контролю, відкатка води з відсіків №12, №15 та закачка води в відсіки №13, №16;

Також відбуваються планові проміри глибин навколо танкера Delfi й обробка водної поверхні препаратом Еконадін для запобігання забрудненню.

Фото: пресслужба