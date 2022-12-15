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Президента просят отстранить Марченко от руководства Одесской областью

Президента просят отстранить Марченко от руководства Одесской областью

На сайте петиций к президенту Украины появилось обращение, к котором автор обвиняет главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко в некомпетентности.

Петиция была опубликована еще 12 декабря и набрала с того момента 60 подписей.

Ее автором обозначен Ганс Сергеевич Бек.

Он пишет, что Максима Марченко надо снять  с должности, потому что при нем областные власти не помогают ВСУ и оставляют мирных жителей без защиты перед нападением российских агрессоров.

Также пан Бек считает, что в Одесской области недостаточно Пунктов Несокрушимости, нет бесплатного проезда для льготников и власть не реагирует на обращения граждан.

В качестве примера “правильного” военного губернатора автор петиции привел пример главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Отметим, что никаких доказательств профессиональной некомпетентности Максима Марченко Ганс Бек не приводит, ограничиваясь общими фразами.

Если петицию подпишут 25 тысяч человек, ее рассмотрит человек. Сбор подписей будет закрыт через 87 дней.

Редакция «Одесской Жизни» отмечает, что Максим Марченко не раз был целью информационных атак и фейков со стороны российских оккупантов. И публикация данной петиции похоже на очередную провокацию рашистов.

Вот только несколько примеров:

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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