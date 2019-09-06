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Президент не підтримав петицію про запровадження вільного обігу зброї

Президент не підтримав петицію про запровадження вільного обігу зброї

Зеленський не підтримав петицію про легалізацію зброї.

Про це повідомляє у офіційне інтернет-представництво Президента.

Сьогодні, 6 вересня, було опубліковано відповідь президента на електронну петицію з проханням навести порядок з обігом зброї.

Зеленський вважає передчасною  таку ініціативу через бойові дії на Сході, військово-політичну ситуацію та рівень безпеки в державі.

– Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність – людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та ураховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана. Висловлені в електронній петиції пропозиції будуть передані до Комісії з питань правової реформи, – зазначено у відповіді на петицію.

Фото: Уніан

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