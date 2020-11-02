Официальный курс доллара вырос до максимума за два года

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 2 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,45 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем, 30 октября.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на таком уровне: 28,4507 гривен за 1 доллар (+0,0124 грн). При этом курс доллара на 30 октября составляет 28,4383 гривен за 1 доллар.

Официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года – 28,49 гривен за доллар.