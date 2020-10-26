Выборы в Южном: названы предварительные результаты по партиям

В городской совет Южного (Одесская область) могут пройти представители семи партий, который преодолели обязательный пятипроцентный барьер.
Результаты голосования приводит городской портал Южного.
Сообщается, что свыше 5% голосов избирателей набрали:
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 1860 голосов (20,5%);
- Слуга народа – 1254 голоса (13,82%)
- Батькивщина – 785 (8,65%)
- Сила людей 673 (7,42%)
- Доверяй делам – 580 (6,39%)
- НАШИ – 580 (6,39%)
- Европейская солидарность – 569 (6,27%).
Еще девять партий набрали на выборах в Южном менее 5% голосов избирателей каждая.
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