Выборы в Южном: названы предварительные результаты по партиям

На местных выборах в Одесской области 25 октября проголосовали 617 298 избирателей. Это 35,46% от общего числа избирателей.

Результаты экзит-полов (опрос проголосовавших на выборах) дают повод говорить, что в первом туре одесситы не выбрали нового городского голову. Зато определились лидеры гонки. Смотрите в инфографике. Таким образом, во второй тур выборов мэра Одессы проходят действующий городской голова Геннадий Труханов и кандидат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Николай Скорик. Он действующий народный депутат

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