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Выборы в Южном: названы предварительные результаты по партиям

Выборы в Южном: названы предварительные результаты по партиям

В городской совет Южного (Одесская область) могут пройти представители семи партий, который преодолели обязательный пятипроцентный барьер. 

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Результаты голосования приводит городской портал Южного.

Сообщается, что свыше 5% голосов избирателей набрали:

  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 1860 голосов (20,5%);
  • Слуга народа – 1254 голоса (13,82%)
  • Батькивщина – 785 (8,65%)
  • Сила людей 673 (7,42%)
  • Доверяй делам – 580 (6,39%)
  • НАШИ – 580 (6,39%)
  • Европейская солидарность – 569 (6,27%).

Еще девять партий набрали на выборах в Южном менее 5% голосов избирателей каждая.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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