Праздники, приметы и запреты 11 января: кому сегодня говорят «Спасибо»

Какой церковный праздник 11 января

11 января (24 января по старому стилю) — день памяти преподобного Феодосия Великого, одного из основателей монашества.

Феодосий жил в V-VI веках, родился в Каппадокии, в семье христиан. Еще в раннем возрасте он решил, что станет вести отшельническую жизнь. Позже он так и сделал: переехал в Палестину и стал жить в пещере, в которой, по преданию, ночевали волхвы, шедшие на поклон к Иисусу после Его рождения.

В этой пещере Феодосий в молитвах провел 30 лет и там обрел способность творить чудеса. К отшельнику потянулись люди — год от года приходило все больше учеников и пещера уже не вмещала иноков. Тогда Феодосий стал молиться, чтобы Господь указал место для обители. Взяв с собой кадило с холодными углями, преподобный ушел в пустыню. Когда кадило в какой-то момент вспыхнуло, то Феодосий расценил это как знак свыше и на этом месте был основан монастырь. При нем открыли приюты для странников и престарелых и больницу для монахов, путешественников и бедняков. Однажды в Палестину пришел голод, и Феодосий приказал всех голодающих пустить внутрь монастыря. Иноки смутились — на всех еды не хватит, но когда открылись двери хлебопекарни, то увидели, что по молитвам преподобного она наполнена хлебами.

При императоре Анастасии начались гонения на христиан, под которые попал и Феодосий — преподобного отправили тюрьму, а вышел он из нее лишь после смерти императора. Святитель прожил до 105 лет и покинул этот мир в мире. Прославился Феодосий также своей прозорливостью и чудесами, что происходили по его молитвам

Что нельзя делать 11 января

Запрещается одалживать и брать взаймы деньги.

Нельзя принимать подарки от посторонних людей.

Не стоит поддерживать ногти и волосы.

Народные приметы и традиции на 11 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: туман – весной реки выйдут из берегов;

оттепель — к ранней, но затяжной весне;

сильный мороз – будет хороший урожай яровых;

какая погода, таким будет ноябрь;

на небе мало облачков — скоро придет мороз.

Считалось, что в этот день вся семья должна собраться за столом, тогда каждый член будет счастлив круглый год. Верили, что после праздников люди изгоняли нечистую силу, которая могла устраивать назло сильные морозы. Надежным способом избавиться от нечисти было попариться в бане.

Именинники 11 января

Виталий,

Владимир,

Иосиф,

Николай,

Михаил,

Федосий,

Федот,

Степан (Стефан),

Терентий,

Федор,

Феодосий.

Талисманом человека, рожденного 11 января, является гелиотроп. Ювелирный поделочный минерал, который высоко ценится. Издавна верили, что гелиотроп обладает магическими и лечебными свойствами. Особо важным он считался для женщин. Считалось, что он даже помогает вылечить бесплодие.

11 января день родились:

1848 год — украинский галицкий архитектор и общественный деятель Василий Нагорный ;

; 1906 год — украинский греко-католический священник, близкий друг Андрея Шептицкого Иосиф Кладочный ;

; 1913 год — украинский военный деятель, генерал-хорунжий, главнокомандующий УПА от 1950 Василий Кук.

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 января

630 год — мусульмане во главе с пророком Магометом завоевали Мекку у курайшитов (вероятная дата);

1569 год — первая упомянутая в истории лотерея в Англии;

1693 год — землетрясение и цунами на Сицилии повредили 70 городов и повлекли около 60 тыс. жертв;

1759 год — в Филадельфии (штат Пенсильвания) начала работу первая в США страховая компания;

1775 год — впервые в США еврей (Фрэнсис Сальвадор) был избран на государственный пост;

1785 год — Нью-Йорк стал столицей США (до 1790);

1787 год — Уильям Гершель открыл два спутника планеты Уран — Титанию и Оберон;

1803 год — Монро и Ливингстон отправились в морское путешествие из США в Париж, имея целью купить Новый Орлеан, в результате чего США приобрели весь штат Луизиана;

1863 год — окончание трехдневной Битвы за Форт Хиндман, Арканзас;

1864 год — в Лондоне открылся вокзал Чаринг Кросс;

1909 год — из Нью-Йорка в Филадельфию отправляются участницы первой женской автогонки;

1922 год — в Торонто (Канада) благодаря научной работе Ф. Бантинга, Ч. Беста и Дж. Маклеода впервые применен инсулин для лечения диабета: 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, спасшим с помощью инсулина;

1923 год — в связи с невыплатой Германией репараций, установленных Версальским договором, французские и бельгийские войска заняли Рурскую область, где добывалось 70% немецкого угля;

1935 год — американка Амелия Эрхарт начала перелет через Тихий океан и первой в мире самостоятельно преодолела расстояние от Гавайских островов до Окленда, штат Калифорния;

1946 год — в Албании упразднена монархия и провозглашена народная социалистическая республика, которой до 1985 г. руководил сталинист Энвер Ходжа;

1971 год — американский журналист Дон Гефлер положил начало термину Кремниевая долина, когда он начал публиковать серию статей под названием «Кремниевая долина США»;

1972 год — после победы в войне за независимость Восточный Пакистан переименован в Бангладеш;

1981 год — команда из трех британцев под руководством сэра Ренальфа Финнеса завершила самую длинную по расстоянию и кратчайшую по продолжительности экспедицию через Антарктику, достигнув базу Скотта после 75 дней пути (было пройдено 4023 км);

1994 год — правительство Ирландии отменило запрет на теле- и радиовещание представителей ИРА и Шинн Фейн.

Какой сегодня день в Украине и мире

11 января в Украине и мире празднуют Международный день «Спасибо». Иногда из-за спешки мы забываем поблагодарить человека за все то хорошее, что он для нас сделал. Но с помощью одного простого слова можно не только выразить благодарность, но и показать хорошие манеры и воспитанность. Некоторые люди говорят «Спасибо» из-за своих служебных обязанностей, а не по зову души. Но даже одна искренняя благодарность способна изменить мир к лучшему, сделать день лучше и светлее.

Также 11 января Всемирный день скетчноутинга. В эту дату все сообщество художников-скетчеров собирается, чтобы отпраздновать и обменяться опытом. Скетчноутинг называют форму визуальных заметок, с помощью которой людям проще запомнить определенную информацию, высказать свои идеи и проявить творчество. Это очень важный вид искусства, ведь для некоторых людей скетчноутинг – единственная возможность запомнить информацию. Инициаторами создания отдельного праздника стали Майк Роде и Мауро Тозелли. Они вместе с группой единомышленников создали компанию Sketchnote Army, чтобы показать скетчи и их создателей по всему миру.

А еще 11 января Международный день равенства на работе. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы поощрить разнообразие рабочих мест, побороть гендерную дискриминацию, дискриминацию по весу, расе, физическим или умственным недостаткам. Впервые событие прошло в Лондоне в 2017 году в здании Leadenhall Building.