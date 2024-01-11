Свята, прикмети та заборони 11 січня: кому сьогодні кажуть “Дякую”

Яке церковне свято 11 січня

11 січня (24 січня за старим стилем) – день пам’яті преподобного Феодосія Великого, одного із засновників чернецтва.

Феодосій жив у V-VI століттях, народився Каппадокії, у ній християн. Ще в ранньому віці він вирішив, що вестиме пустельницьке життя. Пізніше він так і зробив: переїхав до Палестини і почав жити в печері, в якій, за переказами, ночували волхви, які йшли на уклін до Ісуса після Його народження.

У цій печері Феодосій у молитвах провів 30 років і там знайшов здатність творити чудеса. До самітника потягнулися люди – рік у рік приходило дедалі більше учнів і печера вже не вміщала ченців. Тоді Феодосій почав молитися, щоб Господь вказав місце для обителі. Взявши з собою кадило з холодним вугіллям, преподобний пішов у пустелю. Коли кадило в якийсь момент спалахнуло, Феодосій розцінив це як знак згори і на цьому місці було засновано монастир. При ньому відкрили притулки для мандрівників та літніх людей та лікарню для ченців, мандрівників та бідняків. Якось до Палестини прийшов голод, і Феодосій наказав усіх голодуючих пустити всередину монастиря. Іноки зніяковіли – на всіх їжі не вистачить, але коли відчинилися двері хлібопекарні, то побачили, що молитвами преподобного вона наповнена хлібами.

За імператора Анастасії почалися гоніння на християн, під які потрапив і Феодосій – преподобного відправили в’язницю, а вийшов він із неї лише після смерті імператора. Святитель прожив до 105 років і залишив цей світ у світі. Прославився Феодосій також своєю прозорливістю та чудесами, що відбувалися за його молитвами.

Що не можна робити 11 січня

Забороняється позичати і позичати гроші.

Не можна брати подарунки від сторонніх людей.

Не варто підтримувати нігті та волосся.

Народні прикмети та традиції на 11 січня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: туман – навесні річки вийдуть із берегів;

відлига – до ранньої, але затяжної весни;

сильний мороз – буде добрий урожай ярих;

яка погода, такою буде листопад;

на небі мало хмар, скоро прийде мороз.

Вважалося, що у цей день вся родина має зібратися за столом, тоді кожен член буде щасливий цілий рік. Вірили, що після свят люди виганяли нечисту силу, яка могла насильно влаштовувати сильні морози. Надійним способом позбутися нечисті було попаритись у лазні.

Іменинники 11 січня

Віталій,

Володимир,

Йосип,

Микола,

Михайло,

Федосій,

Федот,

Степан (Стефан),

Терентій,

Федір,

Феодосій.

Талісманом людини, народженої 11 січня, є геліотроп. Ювелірний виробний мінерал, який високо цінується. Здавна вірили, що геліотроп має магічні та лікувальні властивості. Особливо важливим він уважався для жінок. Вважалося, що він навіть допомагає вилікувати безплідність.

11 січня день народилися:

1848 рік — український галицький архітектор та громадський діяч Василь Нагірний ;

; 1906 рік — український греко-католицький священник, близький друг Андрея Шептицького Йосиф Кладочний ;

; 1913 рік — український військовий діяч, генерал-хорунжий, головнокомандувач УПА від 1950 Василь Кук.

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 січня

630 рік — мусульмани на чолі з пророком Магометом завоювали Мекку в курайшитів (вірогідна дата);

1569 рік — перша згадана в історії лотерея в Англії;

1693 рік — землетрус та цунамі на Сицилії пошкодили 70 міст та спричинили близько 60 тис. жертв;

1759 рік — у Філадельфії (штат Пенсільванія) почала роботу перша у США страхова компанія;

1775 рік — вперше в США єврей (Френсіс Сальвадор) був обраний на державну посаду;

1785 рік — Нью-Йорк став столицею США (до 1790);

1787 рік — Вільям Гершель відкрив два супутники планети Уран — Титанію та Оберон;

1803 рік — Монро і Лівінгстон вирушили в морську подорож із США до Парижу, маючи на меті купити Новий Орлеан, внаслідок чого США придбали весь штат Луїзіана;

1863 рік — закінчення триденної Битви за Форт Хіндман, Арканзас;

1864 рік — у Лондоні відкрився вокзал Чарінг Крос;

1909 рік — із Нью-Йорка у Філадельфію вирушають учасниці перших жіночих автоперегонів;

1922 рік — у Торонто (Канада) завдяки науковій роботі Ф. Бантинга, Ч. Беста і Дж. Маклеода вперше застосований інсулін для лікування діабету: 14-річний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, яку врятували за допомогою інсуліну;

1923 рік — у зв’язку з невиплатою Німеччиною репарацій, встановлених Версальським договором, французькі та бельгійські війська зайняли Рурську область, де видобувалось 70 % німецького вугілля;

1935 рік — американка Амелія Ерхарт розпочала переліт через Тихий океан і першою у світі самостійно подолала відстань від Гавайських островів до Окленду, штат Каліфорнія;

1946 рік — в Албанії скасована монархія і проголошена народна соціалістична республіка, якою до 1985 р. керував сталініст Енвер Годжа;

1971 рік — американський журналіст Дон Гефлер започаткував термін Кремнієва долина, коли він почав публікувати серію статей під назвою “Кремнієва долина США”;

1972 рік — після перемоги у війні за незалежність Східний Пакистан перейменований на Бангладеш;

1981 рік — команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершила найдовшу за відстанню і найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику, досягнувши базу Скотта після 75 днів шляху (було пройдено 4023 км);

1994 рік — уряд Ірландії скасував заборону на теле- і радіомовлення представників ІРА та Шинн Фейн.

Який сьогодні день в Україні і світі

11 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день “Дякую”. Часом через поспіх ми забуваємо подякувати людині за все те хороше, що вона для нас зробила. Але за допомогою одного простого слова можна не лише висловити вдячність, але й продемонструвати гарні манери і вихованість. Деякі люди кажуть “Дякую” через свої службові обов’язки, а не за покликом душі. Та навіть одна щира подяка здатна змінити світ на краще, зробити день кращим і світлішим.

Також 11 січня Всесвітній день скетчноутингу. Цієї дати вся спільнота художників-скетчерів збирається, щоб відсвяткувати і обмінятися досвідом. Скетчноутингом називають форму візуальних нотаток, за допомогою якої людям простіше запам’ятати певну інформацію, висловити свої ідеї та проявити творчість. Це дуже важливий вид мистецтва, адже для деяких людей скетчноутинг — єдина можливість запам’ятати інформацію. Ініціаторами створення окремого свята стали Майк Роде і Мауро Тозеллі. Вони разом з групою однодумців створили компанію Sketchnote Army, щоб показати скетчі і їхніх творців всьому світу.

А ще 11 січня Міжнародний день рівності на роботі. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб заохотити різноманіття робочих місць, побороти гендерну дискримінацію, дискримінацію за вагою, расою, фізичними чи розумовими вадами. Вперше подія відбулася у Лондоні 2017 року у будівлі Leadenhall Building..