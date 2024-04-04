Праздники и события 4 апреля: День рекрутера и морковки

Сегодня, 4 апреля, в Украине и в мире отмечается много интересных праздников. Рассказываем о самых примечательных.
Праздники 4 апреля
День создания НАТО
Именно в этот день в 1949 году в США была создана НАТО (организация Североатлантического договора). В НАТО объединились 12 стран мира в оборонный блок. В настоящее время в НАТО входят уже 30 государств.
Международный день рекрутера
Этот праздник, основанный в 2011 году, отмечают в первый четверг апреля. Его цель – способствовать укреплению чувства сообщества и братства среди тех, кто обеспечивает бесперебойную работу рынка труда, эффективно сочетая соискателей, работодателей и имеющиеся вакансии.
Международный день рекрутера отмечается разными событиями и мероприятиями. Обычно организуются панельные дискуссии, воркшопы, семинары и вебинары, а также развлекательные мероприятия или церемонии награждения выдающихся достижений в этой области.
Всемирный день моркови
Это вкусный и полезный праздник, который чествует популярный овощ. Он был основан в 2003 году.
Окультуренная морковь является потомком дикого растения, произраставшего в Передней Азии. В качестве овощной культуры морковь начали выращивать еще в 2000 году до нашей эры.
День просвещения по вопросам минной опасности
А еще 4 апреля Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Событие было начато по инициативе ООН 8 декабря 2005 года. Главная его цель состоит в привлечении внимания к проблеме минной угрозы, улучшении осведомленности общества о минной опасности.
Всемирный день крысы
Этот праздник придумали в США в 2003 году. Дату празднования выбрали не случайно, ведь именно в этот день начал свою работу самый старый в Сети ресурс о крысах.
День бродячих животных
Также 4 апреля Международный день бродячих животных. Главная его цель – привлечь внимание общества к проблеме бродячих животных, вовлечь в заботу о них, способствовать уменьшению их количества.
Памятные даты и события 4 апреля
- 1103 год – разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом;
- 1460 год – основывают старейший в Швейцарии Базельский университет;
- 1768 год – Филипп Эстли создает первый современный цирк для показа трюков верховой езды в Лондоне;
- 1785 год – английский изобретатель Эдмунд Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом;
- 1881 год – Лос-Анджелес становится городом;
- 1887 год – в Лондоне начинается Первая Колониальная конференция;
- 1900 год – вблизи греческого острова Антикитера водолазы находят Антикитерский механизм – античный прибор для расчета движения небесных тел;
- 1925 год – Юлиус Шрек получает задачу создать новое подразделение для персональной охраны Гитлера, названное от него. SchutzStaffel – «Защитные отряды»;
- 1932 год – американский биохимик Чарлз Глен Кинг из университета Питтсбурга впервые выделяет витамин C;
- 1949 год – в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписывают Североатлантический пакт (дата создания НАТО);
- 1960 год – на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 «Оскаров» достается фильму «Бен-Гур»;
- 1964 год – сразу 5 первых позиций в гитпараде американского журнала Billboard занимают песни группы «Битлз»;
- 1969 год – врачи Техасского института сердца в Хьюстоне Доминго Лиотта и Дентон А. Кули осуществляют первую клиническую имплантацию искусственного сердца;
- 1973 год – в Нью-Йорке открывают комплекс Всемирного торгового центра, который спроектировал японский архитектор Минора Ямасаки;
- 1975 год – Билл Гейтс и Пол Аллен основывают компанию Microsoft;
- 1983 год – первый полет американского космического шаттла «Челленджер»;
- 1998 год – в Донецке от взрыва на шахте имени Скочинского погибает 63 шахтера;
- 2004 год – официально активизируют украинский язык интерфейса украинской Википедии;
- 2007 год – происходит официальное открытие киевского небоскреба «БЦ Парус»;
- 2023 год – Финляндия входит в состав НАТО.
В этот день родились:
- 1898 год – украинско-французский художник еврейского происхождения Абрахам Минчин;
- 1915 год – украинский политический деятель, член ОУН Николай Лемик;
- 1960 год – бандурист, исследователь кобзарства, композитор, дирижер Виктор Мишалов.