Свята та події 4 квітня: День рекрутера та моркви

Свята 4 квітня

День створення НАТО

Саме цього дня 1949 року в США було створено НАТО (організацію Північноатлантичного договору). У НАТО об’єдналися 12 країн світу у оборонний блок. Наразі до НАТО входять уже 30 держав.

Міжнародний день рекрутера

Це свято, започатковане у 2011 році, відзначають у перший четвер квітня. Його мета – сприяти зміцненню почуття спільноти та братства серед тих, хто забезпечує безперебійну роботу ринку праці, ефективно поєднуючи претендентів, роботодавців та наявні вакансії.

Міжнародний день рекрутера відзначається різними подіями та заходами. Зазвичай організовуються панельні дискусії, воркшопи, семінари та вебінари, а також розважальні заходи чи церемонії нагородження визначних досягнень у цій галузі.

Всесвітній день моркви

Це смачне та корисне свято, яке вшановує популярний овоч. Він був заснований у 2003 році.

Окультурена морква є нащадком дикої рослини, що зростала в Передній Азії. Як овочеву культуру моркву почали вирощувати ще 2000 року до нашої ери.

День освіти з питань мінної небезпеки

А ще 4 квітня Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки та допомоги у діяльності, пов’язаній із розмінуванням. Подія була розпочата з ініціативи ООН 8 грудня 2005 року. Головна його мета полягає у приверненні уваги до проблеми мінної загрози, покращенні обізнаності суспільства про мінну небезпеку.

Всесвітній день щура

Це свято вигадали в США в 2003 році. Дату святкування обрали не випадково, адже саме цього дня розпочав свою роботу найстаріший у Мережі ресурс про щурів.

День бродячих тварин

Також 4 квітня – Міжнародний день бродячих тварин. Головна його мета – привернути увагу суспільства до проблеми бродячих тварин, залучити до них турботу, сприяти зменшенню їх кількості.

Пам’ятні дати та події 4 квітня

1103 рік – розгром половців київським князем Володимиром Мономахом;

1460 рік – засновують найстаріший у Швейцарії Базельський університет;

1768 – Філіп Естлі створює перший сучасний цирк для показу трюків верхової їзди в Лондоні;

1785 – англійський винахідник Едмунд Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат з ножним приводом;

1881 рік – Лос-Анджелес стає містом;

1887 рік – у Лондоні розпочинається Перша Колоніальна конференція;

1900 рік – поблизу грецького острова Антикитера водолази знаходять Антикитерський механізм – античний прилад для розрахунку руху небесних тіл;

1925 – Юліус Шрек отримує завдання створити новий підрозділ для персональної охорони Гітлера, названий від нього. SchutzStaffel – «Захові загони»;

1932 – американський біохімік Чарлз Глен Кінг з університету Піттсбурга вперше виділяє вітамін C;

1949 рік – у Вашингтоні представники Бельгії, Великобританії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписують Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО);

1960 рік – на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 «Оскарів» дістається фільму «Бен-Гур»;

1964 рік – одразу 5 перших позицій у гітпараді американського журналу Billboard займають пісні гурту «Бітлз»;

1969 рік – лікарі Техаського інституту серця в Х’юстоні Домінго Ліотта та Дентон А. Кулі здійснюють першу клінічну імплантацію штучного серця;

1973 – у Нью-Йорку відкривають комплекс Світового торгового центру, який спроектував японський архітектор Мінора Ямасакі;

1975 рік – Білл Гейтс та Пол Аллен засновують компанію Microsoft;

1983 рік – перший політ американського космічного шатлу «Челленджер»;

1998 рік – у Донецьку від вибуху на шахті імені Скочинського гине 63 шахтарі;

2004 рік – офіційно активізують українську мову інтерфейсу української Вікіпедії;

2007 рік – відбувається офіційне відкриття київського хмарочоса «БЦ Парус»;

2023 рік – Фінляндія входить до складу НАТО.

Цього дня народилися: