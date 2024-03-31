Праздники и события 31 марта: Католическая Пасха и переход на летнее время

Пасха у католиков: Воскресение Христово

Пасха — важнейший праздник у христиан. Этот праздник отмечает день воскресения распятого Христа, который по верованиям положил основу для спасения человечества.

Католики готовятся к Пасхе, держа пост. но он менее суров, чем у православных. Верующие ограничивают себя в потреблении мяса и других продуктов. В предпраздничный вечер они приносят из храма освященную пасхальную свечу домой и умываются святой водой.

Обязательным элементом католического пасхального богослужения есть крестный ход. Верующие собрались вместе, унося свечи, чтобы отметить Воскресение Христово. Это особый момент общины и веры.

К Пасхе католики красят яйца, готовят индейку, украшают стол цветами и пекут сладкие кексы. Важно отметить Воскресение Христово в семейном уютном кругу, объединяясь с родными и близкими.

Интересным символом католической Пасхи есть кролик. Его происхождение до сих пор остается загадкой. Кролик доставляет шоколадное лакомство к каждому дому и прячет крашеные яйца, которые нужно найти. Это самое любимое пасхальное развлечение детей.

Международный день видимости трансгендеров

31 марта – это Международный день видимости трансгендеров. Эта дата посвящена почитанию достижений, стойкости и существования трансгендерных людей во всем мире. Цель создания такого праздника состоит в повышении осведомленности о трансгендерных людях в обществе, об их большом вкладе, а также привлечении внимания к проблемам, с которыми сталкиваются такие люди каждый день.

Международный день Объятия медиевиста

В этот день чествуют ученых, профессионалов и энтузиастов, которые изучают и сохраняют средневековые традиции и истории. Медиевисты называют историков, являющихся специалистами по медиевистике — разделу исторической науки, изучающему культуру, быт, события эпохи Средневековья.

День флориста в Украине

31 марта – это профессиональный праздник всех флористов. Эта профессия появилась совсем недавно, но почти сразу стала достаточно популярной. Праздник имеет государственный уровень, он был создан в 2000 году по инициативе Министерства труда и соцполитики.

Всемирный день резервного копирования

Этот день предназначен для привлечения внимания к важности хранения цифровых данных. Предотвращение потери данных через резервное копирование является важным аспектом в современном цифровом мире.

Международный день декольте

Это неофициальный праздник, который был начат в Южной Африке в 2002 году по инициативе бренда женского белья Wonderbra, журнала Cosmopolitan и южноафриканской радиостанции 5fm. Цель праздника – пропагандировать идею бодипозитива и расширение прав и возможностей женщин.

Перевод часов

Напомним, что украинцы 31 марта переводят свои часы на один час вперед. В этот день происходит переход на летнее время.

Какие исторические события произошли 31 марта

1492 — в Испании обнародовали Альгамбрский эдикт — указ Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской об изгнании евреев из страны.

1821 — упразднена Португальская инквизиция.

1831 — в Канаде Квебек и Монреаль получили статус городов.

1851 — французский астроном Леон Фуко начал эксперимент с маятником в парижском Пантеоне для демонстрации вращения Земли вокруг своей оси.

1889 — в Париже официально открыта Эйфелева башня.

1896 — американский изобретатель Виткомб Джадсон запатентовал замок-молнию.

1901 — вышел первый автомобиль под маркой Mercedes

1917 — Датская Вест-Индия перешла во владение США за $25 млн и стала называться Американскими Виргинскими Островами.

1918 — США впервые перешли на летнее время.

1940 — в Нью-Йорке открыт аэропорт «Ла Гвардия».

1954 — СССР обратился в НАТО с инициативой принять его в члены организации. Через некоторое время Североатлантический союз отверг это предложение.

1967 — после решения Франции о выходе из НАТО штаб-квартира организации переехала из Парижа в Брюссель.

1991 — на референдуме в Грузии 90% населения проголосовало за независимость и выход в СССР.

1993 — во время съемок фильма погиб американский актер Брэндон Брюс Ли, сын Брюса Ли.

1998 — пилот «Формулы-1» Энди Валлас установил мировой рекорд скорости для серийного автомобиля — 402,6 км/ч.

1999 — состоялась премьера фильма «Матрица».

2019 — в Украине состоялся первый тур выборов президента — во второй вушли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Кто родился 31 марта