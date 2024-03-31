Праздники и события 31 марта: Католическая Пасха и переход на летнее время

Сегодня, в воскресенье 31 марта 2024, в Украине и мире отмечают Католическую Пасху, День видимости трансгендеров, другие праздники и события, в том числе этой ночью нужно было перевести часы в час вперед.
Пасха у католиков: Воскресение Христово
Пасха — важнейший праздник у христиан. Этот праздник отмечает день воскресения распятого Христа, который по верованиям положил основу для спасения человечества.
Католики готовятся к Пасхе, держа пост. но он менее суров, чем у православных. Верующие ограничивают себя в потреблении мяса и других продуктов. В предпраздничный вечер они приносят из храма освященную пасхальную свечу домой и умываются святой водой.
Обязательным элементом католического пасхального богослужения есть крестный ход. Верующие собрались вместе, унося свечи, чтобы отметить Воскресение Христово. Это особый момент общины и веры.
К Пасхе католики красят яйца, готовят индейку, украшают стол цветами и пекут сладкие кексы. Важно отметить Воскресение Христово в семейном уютном кругу, объединяясь с родными и близкими.
Интересным символом католической Пасхи есть кролик. Его происхождение до сих пор остается загадкой. Кролик доставляет шоколадное лакомство к каждому дому и прячет крашеные яйца, которые нужно найти. Это самое любимое пасхальное развлечение детей.
Международный день видимости трансгендеров
31 марта – это Международный день видимости трансгендеров. Эта дата посвящена почитанию достижений, стойкости и существования трансгендерных людей во всем мире. Цель создания такого праздника состоит в повышении осведомленности о трансгендерных людях в обществе, об их большом вкладе, а также привлечении внимания к проблемам, с которыми сталкиваются такие люди каждый день.
Международный день Объятия медиевиста
В этот день чествуют ученых, профессионалов и энтузиастов, которые изучают и сохраняют средневековые традиции и истории. Медиевисты называют историков, являющихся специалистами по медиевистике — разделу исторической науки, изучающему культуру, быт, события эпохи Средневековья.
День флориста в Украине
31 марта – это профессиональный праздник всех флористов. Эта профессия появилась совсем недавно, но почти сразу стала достаточно популярной. Праздник имеет государственный уровень, он был создан в 2000 году по инициативе Министерства труда и соцполитики.
Всемирный день резервного копирования
Этот день предназначен для привлечения внимания к важности хранения цифровых данных. Предотвращение потери данных через резервное копирование является важным аспектом в современном цифровом мире.
Международный день декольте
Это неофициальный праздник, который был начат в Южной Африке в 2002 году по инициативе бренда женского белья Wonderbra, журнала Cosmopolitan и южноафриканской радиостанции 5fm. Цель праздника – пропагандировать идею бодипозитива и расширение прав и возможностей женщин.
Перевод часов
Напомним, что украинцы 31 марта переводят свои часы на один час вперед. В этот день происходит переход на летнее время.
Какие исторические события произошли 31 марта
- 1492 — в Испании обнародовали Альгамбрский эдикт — указ Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской об изгнании евреев из страны.
- 1821 — упразднена Португальская инквизиция.
- 1831 — в Канаде Квебек и Монреаль получили статус городов.
- 1851 — французский астроном Леон Фуко начал эксперимент с маятником в парижском Пантеоне для демонстрации вращения Земли вокруг своей оси.
- 1889 — в Париже официально открыта Эйфелева башня.
- 1896 — американский изобретатель Виткомб Джадсон запатентовал замок-молнию.
- 1901 — вышел первый автомобиль под маркой Mercedes
- 1917 — Датская Вест-Индия перешла во владение США за $25 млн и стала называться Американскими Виргинскими Островами.
- 1918 — США впервые перешли на летнее время.
- 1940 — в Нью-Йорке открыт аэропорт «Ла Гвардия».
- 1954 — СССР обратился в НАТО с инициативой принять его в члены организации. Через некоторое время Североатлантический союз отверг это предложение.
- 1967 — после решения Франции о выходе из НАТО штаб-квартира организации переехала из Парижа в Брюссель.
- 1991 — на референдуме в Грузии 90% населения проголосовало за независимость и выход в СССР.
- 1993 — во время съемок фильма погиб американский актер Брэндон Брюс Ли, сын Брюса Ли.
- 1998 — пилот «Формулы-1» Энди Валлас установил мировой рекорд скорости для серийного автомобиля — 402,6 км/ч.
- 1999 — состоялась премьера фильма «Матрица».
- 2019 — в Украине состоялся первый тур выборов президента — во второй вушли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Кто родился 31 марта
- 1519 — Генрих II, французский король.
- 1596 — Рене Декарт, французский математик, физик.
- 1621 — Эндрю Марвелл, английский поэт.
- 1656 — Марен Маре, французский композитор.
- 1684 — Франческо Дуранте, итальянский композитор.
- 1685 — Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор.
- 1693 — Джон Гаррисон, английский ученый, изобретатель хронометра.
- 1732 — Йозеф Гайдн, австрийский композитор.
- 1811 — Роберт Бунзен, немецкий химик.
- 1890 — Брэгг Лоренс, английский физик, лауреат Нобелевской премии 1915 года.
- 1906 — Томонага Синитиро, японский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1965 года.
- 1914 — Октавио Пасс, мексиканский поэт, лауреат Нобелевской премии 1990 года.
- 1927 — Сезар Чавес, американский правозащитник, борец за социальные права рабочих и мигрантов.
- 1934 — Карло Руббиа, итальянский физик, Нобелевский лауреат 1984 года.
- 1934 — Ричард Чемберлен, американский киноактер.
- 1939 — Звиад Гамсахурдиа, грузинский писатель, первый президент Грузии (1991-1992).
- 1948 — Альберт Гор, американский политик, вице-президент США в администрации президента Клинтона (1993-2000).
- 1955 — Ангус Янг, шотландский рок-музыкант, гитарист австралийской группы AC/DC.
- 1964 — Александр Турчинов, украинский политик.