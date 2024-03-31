Свята і події 31 березня: Католицька Пасха та перехід на літній час

Пасха у католиків: Воскресіння Христове

Великдень, також відомий як Пасха, є найважливішим святом християн. Це свято відзначає день воскресіння розіп’ятого Христа, який, за віруваннями, поклав основу для спасіння людства.

Католики готуються до Великодня, тримаючи пост. але він менш суворий, ніж у православних. Віряни обмежують себе у споживанні м’яса та інших продуктів. Передсвяткового вечора, вони приносять із храму освячену великодню свічку додому та вмиваються свяченою водою.

Обов’язковим елементом католицького великоднього богослужіння є хресний хід. Віряни зібралися разом, несучи свічки, щоб відзначити Воскресіння Христове. Це особливий момент спільноти та віри.

До Пасхи католики фарбують яйця, готують індичку, прикрашають стіл квітами та печуть солодкі кекси. Важливо відзначити Воскресіння Христове у сімейному затишному колі, об’єднуючись з рідними та близькими.

Цікавим символом католицької Пасхи є кролик. Його походження досі залишається загадкою. Кролик доставляє шоколадні ласощі до кожної оселі та ховає фарбовані яйця, які треба знайти. Це найулюбленіша пасхальна розвага дітей.

Міжнародний день видимості трансгендерів

31 березня – це Міжнародний день видимості трансгендерів. Ця дата присвячена вшануванню досягнень, стійкості та існування трансгендерних людей в усьому світі. Мета створення такого свята полягає у підвищенні обізнаності про трансгендерних людей в суспільстві, про їхній великий внесок, а також приверненні уваги до проблем, з якими стикаються такі люди щодня.

Міжнародний день Обійми медієвіста

Цього дня вшановують науковців, професіоналів та ентузіастів, які вивчають і зберігають середньовічні традиції та історії. Медієвісти називають істориків, які є спеціалістами з медієвістики — розділу історичної науки, що вивчає культуру, побут, події епохи Середньовіччя.

День флориста в Україні

31 березня – це професійне свято всіх флористів. Ця професія з’явилася зовсім недавно, але майже відразу стала досить популярною. Свято має державний рівень, воно було створене 2000 року за ініціативи Міністерства праці та соцполітики.

Всесвітній день резервного копіювання

Цей день призначений для привернення уваги до важливості збереження цифрових даних. Запобігання втраті даних через резервне копіювання є важливим аспектом в сучасному цифровому світі.

Міжнародний день декольте

Це неофіційне свято, яке було започатковане у Південній Африці 2002 року за ініціативи бренду жіночої білизни Wonderbra, журналу Cosmopolitan та південноафриканської радіостанції 5fm. Мета свята – пропагувати ідею бодіпозитиву і розширення прав та можливостей жінок.

Переведення годинників

Нагадаємо, що українці 31 березня переводять свої годинники на одну годину вперед. Цього дня відбувається перехід на літній час.

Які історичні події стались 31 березня

1492 — в Іспанії оприлюднили Альгамбрський едикт — указ Фердинанда II Арагонського та Ізабелли I Кастильської про вигнання євреїв з країни.

1821 — скасовано Португальську інквізицію.

1831 — в Канаді Квебек і Монреаль отримали статус міст.

1851 — французький астроном Леон Фуко почав експеримент з маятником у паризькому Пантеоні для демонстрації обертання Землі навколо своєї осі.

1889 — в Парижі офіційно відкрито Ейфелеву вежу.

1896 — американський винахідник Віткомб Джадсон запатентував замок-блискавку.

1901 — вийшов перший автомобіль під маркою Mercedes

1917 — Данська Вест-Індія перейшла у володіння США за $25 млн і стала називатися Американськими Віргінськими Островами.

1918 — США вперше перейшли на літній час.

1940 — у Нью-Йорку відкрито аеропорт «Ла Гвардія».

1954 — СРСР звернувся до НАТО з ініціативою прийняти його в члени організації. Через деякий час Альянс відкинув цю пропозицію.

1967 — після рішення Франції про вихід з НАТО штаб-квартира організації переїхала з Парижа в Брюссель.

1991 — на референдумі в Грузії 90% населення проголосувало за незалежність і вихід в СРСР.

1993 — під час зйомок фільму загинув американський актор Брендон Брюс Лі, син Брюса Лі.

1998 — пілот «Формули-1» Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля — 402,6 км/год.

1999 — відбулася прем’єра фільму «Матриця».

2019 — в Україні відбувся перший тур виборів президента — в другий вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Хто народився 31 березня