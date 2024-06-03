Праздники и события 3 июня: почему мы празднуем День велосипеда и День парашюта

Всемирный день велосипеда

История этого дня началась с резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в апреле 2018 года, которая провозгласила 3 июня Всемирным днем велосипеда. Этот праздник признает велосипед как простое, доступное, устойчивое и экологически чистое средство передвижения.

Этот праздник отмечает велосипед как экологический и здоровый способ передвижения. Велосипеды способствуют уменьшению пробок на дорогах и улучшают качество воздуха, делая города более жизнеспособными.

День велосипедиста

Этот праздник был учрежден по инициативе профессора Лешека Сибильского, который вместе со своими студентами провел кампанию в поддержку резолюции ООН о Всемирном дне велосипеда.

Этот день подчеркивает важность велосипедной культуры и побуждает к развитию инфраструктуры для безопасного велосипедного движения. Он также поощряет людей к активному образу жизни и здоровому транспорту.

Всемирный день сидра

Празднование этого дня включает в себя признание сидра как части культурного наследия. Производство сидра является важной частью аграрной экономики многих регионов, обеспечивая сохранение традиционных методов ферментации.

День защиты от насекомых

Этот день напоминает о необходимости защиты от насекомых в летний период, особенно в местах с высоким риском заболеваний. Использование репеллентов и других средств защиты помогает сохранить здоровье и комфорт во время пребывания на природе.

Среди наиболее распространенных и опасных насекомых можно выделить комаров, которые могут переносить малярию, и клещей, которые являются переносчиками болезни Лайма

Всемирный день людей с деформацией стопы

Эта дата была выбрана в честь Игнасио Понсети, который разработал метод лечения косолапости, и который родился 3 июня 1914 года.

Этот праздник повышает осведомленность о проблемах со стопами и важность раннего выявления и лечения. Он также чествует достижения медицинских специалистов, которые работают над улучшением качества жизни пациентов.

Этот день отмечает инновации в области авиации и безопасности полетов. Парашюты не только спасают жизнь, но и стали частью популярного вида спорта, привлекающего тысячи энтузиастов по всему миру.

День рождения парашута

Парашют, как мы его знаем сегодня, был изобретен Себастьяном Ленорманом в 1783 году. Первым прыжок с парашютом без жесткой рамы совершил Андре-Жак Гарнерен в 1797 году.

Этот день отмечает инновации в области авиации и безопасности полетов. Парашюты не только спасают жизнь, но и стали частью популярного вида спорта, привлекающего тысячи энтузиастов по всему миру.

Исторические события 3 июня

1539 — Флорида объявлена ​​территорией Испании.

1621 — основана Голландская Вест-Индская компания, получившая монопольное право на освоение Северной и Южной Америки.

1837 — вблизи Лондона открылипервый в мире ипподром для гонки с препятствиями.

1959 — Сингапур принял конституцию и перешел на самоуправление.

1985 — Ватикан и Италия подписали договор о том, что католическая религия лишена статуса государственной в Италии.

1998 — авария электропоезда ICE в Эшеде (Германия), курсировавшего по маршруту Ганновер — Гамбург: на скорости 200 км/ч у поезда лопнул бандаж колеса, в результате чего поезд сошел с рельсов, врезался в мост и обрушил его на себя — погиб 101 человек, 88 получили ранения.

2006 — Черногория провозгласила независимость.

2012 — в пригороде Лагоса (Нигерия) потерпел крушение самолет McDonnell Douglas MD-83 компании Dana Air — погибли 163 человека.

Известные люди, родившиеся 3 июня