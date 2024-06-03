Праздники и события 3 июня: почему мы празднуем День велосипеда и День парашюта

Праздники и события 3 июня: почему мы празднуем День велосипеда и День парашюта

Сегодня, 3 июня 2024 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день велосипеда, день велосипедиста, День рождения парашюта, а также привлекают внимание к заболеваниям, связанным с деформацией стопы.

Всемирный день велосипеда

История этого дня началась с резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в апреле 2018 года, которая провозгласила 3 июня Всемирным днем велосипеда. Этот праздник признает велосипед как простое, доступное, устойчивое и экологически чистое средство передвижения.

Этот праздник отмечает велосипед как экологический и здоровый способ передвижения. Велосипеды способствуют уменьшению пробок на дорогах и улучшают качество воздуха, делая города более жизнеспособными.

День велосипедиста

Этот праздник был учрежден по инициативе профессора Лешека Сибильского, который вместе со своими студентами провел кампанию в поддержку резолюции ООН о Всемирном дне велосипеда.

Этот день подчеркивает важность велосипедной культуры и побуждает к развитию инфраструктуры для безопасного велосипедного движения. Он также поощряет людей к активному образу жизни и здоровому транспорту.

Всемирный день сидра

Празднование этого дня включает в себя признание сидра как части культурного наследия. Производство сидра является важной частью аграрной экономики многих регионов, обеспечивая сохранение традиционных методов ферментации.

День защиты от насекомых

Этот день напоминает о необходимости защиты от насекомых в летний период, особенно в местах с высоким риском заболеваний. Использование репеллентов и других средств защиты помогает сохранить здоровье и комфорт во время пребывания на природе.

Среди наиболее распространенных и опасных насекомых можно выделить комаров, которые могут переносить малярию, и клещей, которые являются переносчиками болезни Лайма

Всемирный день людей с деформацией стопы

Эта дата была выбрана в честь Игнасио Понсети, который разработал метод лечения косолапости, и который родился 3 июня 1914 года.

Этот праздник повышает осведомленность о проблемах со стопами и важность раннего выявления и лечения. Он также чествует достижения медицинских специалистов, которые работают над улучшением качества жизни пациентов.

Этот день отмечает инновации в области авиации и безопасности полетов. Парашюты не только спасают жизнь, но и стали частью популярного вида спорта, привлекающего тысячи энтузиастов по всему миру.

День рождения парашута

Парашют, как мы его знаем сегодня, был изобретен Себастьяном Ленорманом в 1783 году. Первым прыжок с парашютом без жесткой рамы совершил Андре-Жак Гарнерен в 1797 году.

Этот день отмечает инновации в области авиации и безопасности полетов. Парашюты не только спасают жизнь, но и стали частью популярного вида спорта, привлекающего тысячи энтузиастов по всему миру.

Исторические события 3 июня

  • 1539 — Флорида объявлена ​​территорией Испании.
  • 1621 — основана Голландская Вест-Индская компания, получившая монопольное право на освоение Северной и Южной Америки.
  • 1837 — вблизи Лондона открылипервый в мире ипподром для гонки с препятствиями.
  • 1959 — Сингапур принял конституцию и перешел на самоуправление.
  • 1985 — Ватикан и Италия подписали договор о том, что католическая религия лишена статуса государственной в Италии.
  • 1998 — авария электропоезда ICE в Эшеде (Германия), курсировавшего по маршруту Ганновер — Гамбург: на скорости 200 км/ч у поезда лопнул бандаж колеса, в результате чего поезд сошел с рельсов, врезался в мост и обрушил его на себя — погиб 101 человек, 88 получили ранения.
  • 2006 — Черногория провозгласила независимость.
  • 2012 — в пригороде Лагоса (Нигерия) потерпел крушение самолет McDonnell Douglas MD-83 компании Dana Air — погибли 163 человека.

Известные люди, родившиеся 3 июня

  • 1726 — Джеймс Гаттон, шотладский ученый, основатель современной геологии.
  • 1761 — Генри Шрапнель, английский изобретатель, создавший артиллерийский снаряд с картечью, названный его именем.
  • 1865 — Георг V, король Великобритании (1910-1936).
  • 1899 — Дьордь фон Бекеши, венгерский и американский физик, лауреат Нобелевской премии 1961 года.
  • 1910 — Полетт Годдар, американская киноактриса.
  • 1931 — Рауль Кастро, кубинский революционер, государственный деятель, лидер Компартии Кубы (с 2011).
  • 1950 — Сьюзи Кватро, американская музыкант.
  • 1953 — Лоалва Браз, бразильская певица, солистка группы Kaoma.
  • 1964 — Кэрри Кинг, американский гитарист, основатель трэш-металл-группы Slayer.
  • 1974 — Сергей Ребров, украинский футболист и тренер.
  • 1986 — Рафаэль Надаль, испанский теннисист, победитель 22 турниров Большого шлема.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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