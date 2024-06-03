Свята і події 3 червня: навіщо ми святкуємо День велосипеда і День парашута

Всесвітній день велосипеда

Історія цього дня почалася з резолюції Генеральної Асамблеї ООН, прийнятої у квітні 2018 року, яка проголосила 3 червня Всесвітнім днем велосипеда. Це свято визнає велосипед як простий, доступний, сталий та екологічно чистий засіб пересування.

Це свято відзначає велосипед як екологічний та здоровий спосіб пересування. Велосипеди сприяють зменшенню заторів на дорогах та покращують якість повітря, роблячи міста більш життєздатними.

День велосипедиста

Це свято було започатковане за ініціативи професора Лешека Сібільського, який разом зі своїми студентами провів кампанію на підтримку резолюції ООН про Всесвітній день велосипеда.

Цей день підкреслює важливість велосипедної культури та спонукає до розвитку інфраструктури для безпечного велосипедного руху. Він також заохочує людей до активного способу життя та здорового транспорту.

Всесвітній день сидру

Святкування цього дня включає в себе визнання сидру як частини культурної спадщини. Виробництво сидру є важливою частиною аграрної економіки багатьох регіонів, забезпечуючи збереження традиційних методів ферментації.

День захисту від комах

Цей день нагадує про необхідність захисту від комах у літній період, особливо у місцях з високим ризиком захворювань. Використання репелентів та інших засобів захисту допомагає зберегти здоров’я та комфорт під час перебування на природі.

Серед найбільш розповсюджених і небезпечних комах можна виділити комарів, які можуть переносити малярію, та кліщів, які є переносниками хвороби Лайма

Всесвітній день людей з деформацією стопи

Ця дата була обрана на честь Ігнасіо Понсеті, який розробив метод лікування клишоногості, і який народився 3 червня 1914 року.

Це свято підвищує обізнаність про проблеми зі стопами та важливість раннього виявлення та лікування. Воно також вшановує досягнення медичних фахівців, які працюють над поліпшенням якості життя пацієнтів.

День народження парашюту

Парашут, як ми його знаємо сьогодні, був винайдений Себастьяном Ленорманом у 1783 році. Першим стрибок з парашутом без жорсткої рами здійснив Андре-Жак Гарнерен у 1797 році.

Цей день відзначає інновації у галузі авіації та безпеки польотів. Парашути не тільки рятують життя, але й стали частиною популярного виду спорту, що приваблює тисячі ентузіастів по всьому світу.

Історичні події, що стались 3 червня

1539 — Флорида оголошена територією Іспанії.

1621 — заснована Голландська Вест-індська компанія, що отримала монопольне право на освоєння Північної та Південної Америки.

1837 — поблизу Лондона відкрилиперший у світі іподром для перегонів з перешкодами.

1959 — Сингапур ухвалив конституцію і перейшов на самоврядування.

1985 — Ватикан та Італія підписали договір про те, що католицька релігія позбавлена статусу державної в Італії.

1998 — аварія електропоїзда ICE у Ешеді (Німеччина), що курсував за маршрутом Ганновер — Гамбург: на швидкісті 200 км/год у поїзда лопнув бандаж колеса, в результаті чого поїзд зійшов з рейок, врізався в міст і обрушив його на себе — загинула 101 особа, 88 отримали поранення.

2006 — Чорногорія проголосила незалежність.

2012 — у передмісті Лагоса (Нігерія) зазнав аварії літак McDonnell Douglas MD-83 компанії Dana Air — загинули 163 людини.

Відомі люди, які народився 3 червня