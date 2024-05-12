Праздники и события 12 мая: День матери, День медицинских сестер и другие

День матери

Международный день матери (International Mother’s Day) – это день, посвященный чествованию матерей и бабушек или заменявших их женщин.

Каждый год отмечается во второе воскресенье мая. Это праздник материнства и любви, доброты и семейных ценностей, праздник детей и родителей.

Это семейный и общественный праздник, позволяющий выразить благодарность за ежедневную любовь, заботу и усилия матерей. Пронизанный теплыми чувствами, как теплые ласковые майские дни, праздник всех мам напоминает нам о самом важном человеке в жизни каждого.

Международный день матери ведет свое начало в США и впервые отмечался в 1908 году как способ признания вклада матерей в общество. С тех пор этот праздник получил распространение и популярность по всему миру, и теперь это всемирный праздник материнства. Детальнее об истории создания Дня матери читайте в нашей статье.

Традиционно в этот день дарят своим матерям подарки, открытки или цветы и, главное, уделяют внимание и время, чтобы выразить свою любовь и благодарность.

На государственном уровне это событие напоминает о потребностях и вызовах, с которыми сталкиваются матери, о необходимости социальной, юридической и финансовой поддержки материнства, являющегося залогом общественного благосостояния и воспитания здоровых, счастливых и успешных детей.

В Украине с 1939 года День матери был запрещен советскими властями. Вернулся этот майский праздник в нашу страну только с наступлением независимости, а на государственном уровне его признали в 1999 году.

Всемирный день медицинских сестер

Также 12 мая – Всемирный день медицинских сестер. Этот день напоминает нам о важности понимания и поддержки людей, которые сталкиваются с этими заболеваниями. Символ этого дня — голубая лента. Целью праздника является повышение осведомленности общественности о влиянии этих хронических заболеваний на жизнь людей и необходимости исследований и поддержки.

Другие праздники 12 мая 2024 года

Еще 12 мая отмечают:

Всемирный день коммуникаций . Популярен праздник в католической церкви в воскресенье перед Пятидесятницей. Основан Папой Павлом VI 1967 года. Целью этого дня является подчеркнуть важность общения для содействия взаимопониманию, диалогу и единства между отдельными людьми и сообществами. Это позволяет поразмышлять о роли медиа и коммуникационных технологий в формировании нашего общества и способствовать ответственным и этическим коммуникативным практикам.

. Популярен праздник в католической церкви в воскресенье перед Пятидесятницей. Основан Папой Павлом VI 1967 года. Целью этого дня является подчеркнуть важность общения для содействия взаимопониманию, диалогу и единства между отдельными людьми и сообществами. Это позволяет поразмышлять о роли медиа и коммуникационных технологий в формировании нашего общества и способствовать ответственным и этическим коммуникативным практикам. День экологического образования . Этот праздник направлен на повышение осведомленности о важности экологического образования и его влиянии на наше общество и окружающую среду.

. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о важности экологического образования и его влиянии на наше общество и окружающую среду. Международный день здоровья растений . Этот праздник посвящен повышению осведомленности о важности здоровья растений для продовольственной безопасности, здоровья человека и окружающей среды.

. Этот праздник посвящен повышению осведомленности о важности здоровья растений для продовольственной безопасности, здоровья человека и окружающей среды. Международный день осведомленности о миалгическом энцефаломиелите . Этот день посвящен повышению осведомленности о миалгическом энцефаломиелите, сложной и изнурительной болезни, поражающей миллионы людей во всем мире. Миалгический энцефаломиелит, также известный как синдром хронической усталости, характеризуется постоянной усталостью, которая не снимается во время отдыха.

. Этот день посвящен повышению осведомленности о миалгическом энцефаломиелите, сложной и изнурительной болезни, поражающей миллионы людей во всем мире. Миалгический энцефаломиелит, также известный как синдром хронической усталости, характеризуется постоянной усталостью, которая не снимается во время отдыха. Всемирный день осведомленности о фибромиалгии . Событие предназначено повышению осознанности о фибромиалгии, хроническом состоянии, которое сопровождается распространенной болью в мышцах и суставах по всему телу. Дополнительные симптомы включают расстройства сна, потерю памяти, проблемы с настроением и хроническую усталость.

. Событие предназначено повышению осознанности о фибромиалгии, хроническом состоянии, которое сопровождается распространенной болью в мышцах и суставах по всему телу. Дополнительные симптомы включают расстройства сна, потерю памяти, проблемы с настроением и хроническую усталость. 12 мая Международный день распространения информации о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях. Событие было создано для повышения осведомленности о фибромиалгии, синдроме хронической усталости и других хронических иммунологических и неврологических заболеваниях.

Какие исторические события произошли 12 мая