Новости Одессы и Одесской области

Праздники и события 12 мая: День матери, День медицинских сестер и другие

Праздники и события 12 мая: День матери, День медицинских сестер и другие

В этот день в Украине и мире отмечают День матери, День медицинских сестер, День коммуникаций, День экологического образования, Международный день здоровья растений.

День матери

Международный день матери (International Mother’s Day) – это день, посвященный чествованию матерей и бабушек или заменявших их женщин.

Каждый год отмечается во второе воскресенье мая. Это праздник материнства и любви, доброты и семейных ценностей, праздник детей и родителей.

Это семейный и общественный праздник, позволяющий выразить благодарность за ежедневную любовь, заботу и усилия матерей. Пронизанный теплыми чувствами, как теплые ласковые майские дни, праздник всех мам напоминает нам о самом важном человеке в жизни каждого.

Международный день матери ведет свое начало в США и впервые отмечался в 1908 году как способ признания вклада матерей в общество. С тех пор этот праздник получил распространение и популярность по всему миру, и теперь это всемирный праздник материнства. Детальнее об истории создания Дня матери читайте в нашей статье.

Традиционно в этот день дарят своим матерям подарки, открытки или цветы и, главное, уделяют внимание и время, чтобы выразить свою любовь и благодарность.

На государственном уровне это событие напоминает о потребностях и вызовах, с которыми сталкиваются матери, о необходимости социальной, юридической и финансовой поддержки материнства, являющегося залогом общественного благосостояния и воспитания здоровых, счастливых и успешных детей.

В Украине с 1939 года День матери был запрещен советскими властями. Вернулся этот майский праздник в нашу страну только с наступлением независимости, а на государственном уровне его признали в 1999 году.

Всемирный день медицинских сестер

Также 12 мая – Всемирный день медицинских сестер. Этот день напоминает нам о важности понимания и поддержки людей, которые сталкиваются с этими заболеваниями. Символ этого дня — голубая лента. Целью праздника является повышение осведомленности общественности о влиянии этих хронических заболеваний на жизнь людей и необходимости исследований и поддержки.

Другие праздники 12 мая 2024 года

Еще 12 мая отмечают:

  • Всемирный день коммуникаций. Популярен праздник в католической церкви в воскресенье перед Пятидесятницей. Основан Папой Павлом VI 1967 года. Целью этого дня является подчеркнуть важность общения для содействия взаимопониманию, диалогу и единства между отдельными людьми и сообществами. Это позволяет поразмышлять о роли медиа и коммуникационных технологий в формировании нашего общества и способствовать ответственным и этическим коммуникативным практикам.
  • День экологического образования. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о важности экологического образования и его влиянии на наше общество и окружающую среду.
  • Международный день здоровья растений. Этот праздник посвящен повышению осведомленности о важности здоровья растений для продовольственной безопасности, здоровья человека и окружающей среды.
  • Международный день осведомленности о миалгическом энцефаломиелите. Этот день посвящен повышению осведомленности о миалгическом энцефаломиелите, сложной и изнурительной болезни, поражающей миллионы людей во всем мире. Миалгический энцефаломиелит, также известный как синдром хронической усталости, характеризуется постоянной усталостью, которая не снимается во время отдыха.
  • Всемирный день осведомленности о фибромиалгии. Событие предназначено повышению осознанности о фибромиалгии, хроническом состоянии, которое сопровождается распространенной болью в мышцах и суставах по всему телу. Дополнительные симптомы включают расстройства сна, потерю памяти, проблемы с настроением и хроническую усталость.
  • 12 мая Международный день распространения информации о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях. Событие было создано для повышения осведомленности о фибромиалгии, синдроме хронической усталости и других хронических иммунологических и неврологических заболеваниях.

Какие исторические события произошли 12 мая

  • 996 — в Киеве освящена Десятинная церковь, первая каменная в Киевской Руси.
  • 1311 — во Франции инквизиция публично казнила 54 рыцарей Ордена тамплиеров.
  • 1364 — в Кракове создан Ягеллонский университет.
  • 1497 — Папа Римский отлучил от церкви за ересь флорентийского монаха Джироламо Савонаролу.
  • 1881 — установлен французский протекторат над Тунисом.
  • 1926 — Руаль Амундсен и Умберто Нобиле совершили полет на дирижабле над Северным полюсом.
  • 1926 — государственный переворот в Польше, установление режима Юзефа Пилсудского.
  • 1954 — Украина стала постоянным членом ЮНЕСКО.
  • 2004 — в англиканской церкви ввели должность веб-священника, который занимается приходом, существующим исключительно
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua