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Праздники и события 1 апреля: День смеха, веселья на работе и День птиц

Праздники и события 1 апреля: День смеха, веселья на работе и День птиц

1 апреля 2024 в Украине и мире отмечают День смеха, Международный день веселья на работе, Международный день птиц и другие. Также мы рассказываем об исторических событиях этого дня и известных личностях, родившихся 1 апреля.

1 апреля в Украине и мире отмечают несколько интересных праздников. Они придают положительное настроение и могут быть поводом для интересных мероприятий и развлечений.

День смеха

Это весенний праздник, когда люди совершают остроумные розыгрыши. В этот день важно проявлять творчество, ведь розыгрыш должен быть не только смешным, но и неожиданным. Хотя праздник неофициальный, он очень популярен во многих странах мира.

Международный день птиц (День орнитолога)

Это экологический и профессиональный праздник, который отмечается с днем подписания Международной конвенции по охране птиц в 1902 году. Все желающие развешивают кормушки и домики для птиц, а также поздравляют орнитологов с их профессиональным праздником.

Международный день веселья на работе

Это событие было создано в 1996 году с целью привлечения общества к сплочению с коллегами, воспитанию дружеских отношений на рабочем месте и содействию развитию творческих способностей.

Международный день съедобной книги

Этот праздник был начат в 2000 году. Все поклонники книг собираются вместе, устраивают разнообразные конкурсы, создают «съедобные» книги и вместе наслаждаются ими.

День осведомленности о волчанке

Это ежегодное событие повышает осведомленность о серьезном хроническом аутоиммунном заболевании, поражающем миллионы людей в мире.

Какие исторические события произошли 1 апреля

  • 527 — началось правление римского императора Юстиниана И.
  • 1889 — в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина.
  • 1890 — бельгиец Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.
  • 1906 — подписана Международная конвенция по охране птиц.
  • 1919 — Аскания-Нова объявлен народным заповедным парком.
  • 1924 — Адольф Гитлер приговорен к пяти годам тюрьмы за Пивной путч.
  • 1937 — Бирма отделена от Индии.
  • 1938 — в Швейцарии состоялась презентация растворимого кофе.
  • 1939 — после капитуляции последних республиканских сил генерал Франко провозгласил победу в Гражданской войне в Испании.
  • 1946 — Сингапур стал британской колонией, образован Малайский Союз.
  • 1976 — Стив Джобс и Стив Возняк основали компанию Apple.
  • 1979 — по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.
  • 2001 — в Нидерландах легализовали однополые браки.
  • 2002 — в Нидерландах легализовали эвтаназию.
  • 2009 — Албания и Хорватия присоединились к НАТО.

Кто родился 1 апреля

  • 1431 — Франсуа Вийон, французский поэт.
  • 1809 — Николай Гоголь, украинский и русский писатель.
  • 1815 — Отто фон Бисмарк, немецкий политик.
  • 1831 — Альберт Анкер, швейцарский живописец.
  • 1865 — Рихард Зигмонди, австрийско-немецкий химик, лауреат Нобелевской премии 1925 года.
  • 1866 — Ферруччо Бузони, итальянский композитор.
  • 1868 — Эдмон Ростан, французский поэт и драматург.
  • 1873 — Сергей Рахманинов, русский композитор.
  • 1927 — Ференц Пушкаш, венгерский футболист.
  • 1946 — Арриго Сакки, итальянский футбольный тренер.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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