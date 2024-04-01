Праздники и события 1 апреля: День смеха, веселья на работе и День птиц

1 апреля в Украине и мире отмечают несколько интересных праздников. Они придают положительное настроение и могут быть поводом для интересных мероприятий и развлечений.

День смеха

Это весенний праздник, когда люди совершают остроумные розыгрыши. В этот день важно проявлять творчество, ведь розыгрыш должен быть не только смешным, но и неожиданным. Хотя праздник неофициальный, он очень популярен во многих странах мира.

Международный день птиц (День орнитолога)

Это экологический и профессиональный праздник, который отмечается с днем подписания Международной конвенции по охране птиц в 1902 году. Все желающие развешивают кормушки и домики для птиц, а также поздравляют орнитологов с их профессиональным праздником.

Международный день веселья на работе

Это событие было создано в 1996 году с целью привлечения общества к сплочению с коллегами, воспитанию дружеских отношений на рабочем месте и содействию развитию творческих способностей.

Международный день съедобной книги

Этот праздник был начат в 2000 году. Все поклонники книг собираются вместе, устраивают разнообразные конкурсы, создают «съедобные» книги и вместе наслаждаются ими.

День осведомленности о волчанке

Это ежегодное событие повышает осведомленность о серьезном хроническом аутоиммунном заболевании, поражающем миллионы людей в мире.

Какие исторические события произошли 1 апреля

527 — началось правление римского императора Юстиниана И.

1889 — в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина.

1890 — бельгиец Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.

1906 — подписана Международная конвенция по охране птиц.

1919 — Аскания-Нова объявлен народным заповедным парком.

1924 — Адольф Гитлер приговорен к пяти годам тюрьмы за Пивной путч.

1937 — Бирма отделена от Индии.

1938 — в Швейцарии состоялась презентация растворимого кофе.

1939 — после капитуляции последних республиканских сил генерал Франко провозгласил победу в Гражданской войне в Испании.

1946 — Сингапур стал британской колонией, образован Малайский Союз.

1976 — Стив Джобс и Стив Возняк основали компанию Apple.

1979 — по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.

2001 — в Нидерландах легализовали однополые браки.

2002 — в Нидерландах легализовали эвтаназию.

2009 — Албания и Хорватия присоединились к НАТО.

Кто родился 1 апреля