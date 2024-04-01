Праздники и события 1 апреля: День смеха, веселья на работе и День птиц

1 апреля 2024 в Украине и мире отмечают День смеха, Международный день веселья на работе, Международный день птиц и другие. Также мы рассказываем об исторических событиях этого дня и известных личностях, родившихся 1 апреля.
1 апреля в Украине и мире отмечают несколько интересных праздников. Они придают положительное настроение и могут быть поводом для интересных мероприятий и развлечений.
День смеха
Это весенний праздник, когда люди совершают остроумные розыгрыши. В этот день важно проявлять творчество, ведь розыгрыш должен быть не только смешным, но и неожиданным. Хотя праздник неофициальный, он очень популярен во многих странах мира.
Международный день птиц (День орнитолога)
Это экологический и профессиональный праздник, который отмечается с днем подписания Международной конвенции по охране птиц в 1902 году. Все желающие развешивают кормушки и домики для птиц, а также поздравляют орнитологов с их профессиональным праздником.
Международный день веселья на работе
Это событие было создано в 1996 году с целью привлечения общества к сплочению с коллегами, воспитанию дружеских отношений на рабочем месте и содействию развитию творческих способностей.
Международный день съедобной книги
Этот праздник был начат в 2000 году. Все поклонники книг собираются вместе, устраивают разнообразные конкурсы, создают «съедобные» книги и вместе наслаждаются ими.
День осведомленности о волчанке
Это ежегодное событие повышает осведомленность о серьезном хроническом аутоиммунном заболевании, поражающем миллионы людей в мире.
Какие исторические события произошли 1 апреля
- 527 — началось правление римского императора Юстиниана И.
- 1889 — в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина.
- 1890 — бельгиец Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.
- 1906 — подписана Международная конвенция по охране птиц.
- 1919 — Аскания-Нова объявлен народным заповедным парком.
- 1924 — Адольф Гитлер приговорен к пяти годам тюрьмы за Пивной путч.
- 1937 — Бирма отделена от Индии.
- 1938 — в Швейцарии состоялась презентация растворимого кофе.
- 1939 — после капитуляции последних республиканских сил генерал Франко провозгласил победу в Гражданской войне в Испании.
- 1946 — Сингапур стал британской колонией, образован Малайский Союз.
- 1976 — Стив Джобс и Стив Возняк основали компанию Apple.
- 1979 — по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.
- 2001 — в Нидерландах легализовали однополые браки.
- 2002 — в Нидерландах легализовали эвтаназию.
- 2009 — Албания и Хорватия присоединились к НАТО.
Кто родился 1 апреля
- 1431 — Франсуа Вийон, французский поэт.
- 1809 — Николай Гоголь, украинский и русский писатель.
- 1815 — Отто фон Бисмарк, немецкий политик.
- 1831 — Альберт Анкер, швейцарский живописец.
- 1865 — Рихард Зигмонди, австрийско-немецкий химик, лауреат Нобелевской премии 1925 года.
- 1866 — Ферруччо Бузони, итальянский композитор.
- 1868 — Эдмон Ростан, французский поэт и драматург.
- 1873 — Сергей Рахманинов, русский композитор.
- 1927 — Ференц Пушкаш, венгерский футболист.
- 1946 — Арриго Сакки, итальянский футбольный тренер.