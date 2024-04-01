Свята і події 1 квітня: День сміху, веселощів на роботі та День птахів

1 квітня в Україні та світі відзначають кілька цікавих свят. Вони додають позитивного настрою та можуть бути привідом для цікавих заходів та розваг.

День сміху

Це весняне свято, коли люди роблять дотепні розіграші. Цього дня важливо проявляти творчість, адже розіграш повинен бути не лише смішним, але й неочікуваним. Хоча свято є неофіційним, воно дуже популярне в багатьох країнах світу.

Міжнародний день птахів (День орнітолога)

Це екологічне та професійне свято, яке відзначається з днем підписання Міжнародної конвенції з охорони птахів у 1902 році. Усі охочі розвішують годівниці та будиночки для птахів, а також вітають орнітологів з їхнім професійним святом.

Міжнародний день веселощів на роботі

Ця подія була створена в 1996 році з метою залучення суспільства до згуртування з колегами, виховання дружніх відносин на робочому місці та сприяння розвитку творчих здібностей.

Міжнародний день їстівної книги

Це свято започатковане в 2000 році. Всі прихильники книг збираються разом, влаштовують різноманітні конкурси, створюють “їстівні” книги та разом насолоджуються ними.

День обізнаності про вовчак

Ця щорічна подія підвищує обізнаність про серйозне хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає мільйони людей у світі.

Які історичні події стались 1 квітня

527 — почалось правління римського імператора Юстиніана І.

1889 — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина.

1890 — бельгієць Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.

1906 — підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів.

1919 — Асканію-Нову оголошено народним заповідним парком.

1924 — Адольф Гітлер засуджений на п’ять років в’язниці за Пивний путч.

1937 — Бірму відокремлено від Індії.

1938 — у Швейцарії відбулася презентація розчинної кави.

1939 — після капітуляції останніх республіканських сил генерал Франко проголосив перемогу в Громадянській війні в Іспанії.

1946 — Сингапур став британською колонією, утворено Малайський Союз.

1976 — Стів Джобс та Стів Возняк заснували компанію Apple.

1979 — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.

2001 — в Нідерландах легалізували одностатеві шлюби.

2002 — в Нідерландах легалізували евтаназію.

2009 — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.

Хто народився 1 квітня