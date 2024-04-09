Свята 9 квітня: День антикваріату, ASMR та інші події

Свята та події 9 квітня

Рамазан-байрам

Це важливий релігійний святковий день, який відзначає кінець Рамадану, місяця посту. Він символізує радість, щедрість та спільноту, оскільки люди збираються разом, щоб поділитися їжею та молитвами. Це також час прощення та милосердя, коли віруючі намагаються очистити свої душі та зміцнити віру.

Міжнародний день «Будьте добрими до юристів»

Цей день визначається як формальна нагода для визнання важливої ролі, яку юристи відіграють у захисті прав і свобод. Він закликає до поваги та підтримки професіоналів у сфері права, нагадуючи про значення справедливості та законності у суспільстві.

Міжнародний день ASMR

Цей день присвячений унікальному явищу, яке викликає релаксацію та приємні відчуття через особливі звукові стимули. Він сприяє більшому розумінню та визнанню ASMR як засобу зменшення стресу та покращення якості сну.

День фінської мови

Цей день вшановує одну з двох офіційних мов Фінляндії та її внесок у культурну різноманітність. Він підкреслює значення збереження мовної спадщини та заохочує людей вивчати та цінувати фінську мову.

Всесвітній день антикваріату

Цей день відзначається як формальна нагода для оцінки історичних предметів та мистецтва, які мають культурну та історичну цінність. Він нагадує про важливість збереження та захисту антикваріату для майбутніх поколінь.

Іменини 9 квітня

9 квітня іменини святкують: Вадим, Гавриїл, Леон, Марія, Тамара.

Хто з відомих людей народився 9 квітня

У цей день народилися:

1911 рік: Степан Кириченко, визначний майстер монументального живопису з України.

1962 рік: Ігор Подольчак, український митець та кінорежисер, відомий своєю творчістю.

1984 рік: Костянтин Мрочко, відважний солдат української армії та Герой України, який брав участь у російсько-українському конфлікті.

Пам’ятні дати 9 квітня