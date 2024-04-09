Свята 9 квітня: День антикваріату, ASMR та інші події

Що святкують в Україні та світі 9 квітня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 9 квітня
Рамазан-байрам
Це важливий релігійний святковий день, який відзначає кінець Рамадану, місяця посту. Він символізує радість, щедрість та спільноту, оскільки люди збираються разом, щоб поділитися їжею та молитвами. Це також час прощення та милосердя, коли віруючі намагаються очистити свої душі та зміцнити віру.
Міжнародний день «Будьте добрими до юристів»
Цей день визначається як формальна нагода для визнання важливої ролі, яку юристи відіграють у захисті прав і свобод. Він закликає до поваги та підтримки професіоналів у сфері права, нагадуючи про значення справедливості та законності у суспільстві.
Міжнародний день ASMR
Цей день присвячений унікальному явищу, яке викликає релаксацію та приємні відчуття через особливі звукові стимули. Він сприяє більшому розумінню та визнанню ASMR як засобу зменшення стресу та покращення якості сну.
День фінської мови
Цей день вшановує одну з двох офіційних мов Фінляндії та її внесок у культурну різноманітність. Він підкреслює значення збереження мовної спадщини та заохочує людей вивчати та цінувати фінську мову.
Всесвітній день антикваріату
Цей день відзначається як формальна нагода для оцінки історичних предметів та мистецтва, які мають культурну та історичну цінність. Він нагадує про важливість збереження та захисту антикваріату для майбутніх поколінь.
Іменини 9 квітня
9 квітня іменини святкують: Вадим, Гавриїл, Леон, Марія, Тамара.
Хто з відомих людей народився 9 квітня
У цей день народилися:
- 1911 рік: Степан Кириченко, визначний майстер монументального живопису з України.
- 1962 рік: Ігор Подольчак, український митець та кінорежисер, відомий своєю творчістю.
- 1984 рік: Костянтин Мрочко, відважний солдат української армії та Герой України, який брав участь у російсько-українському конфлікті.
Пам’ятні дати 9 квітня
- 193 рік: Початок правління Септимія Севера, який зайняв трон Римської імперії.
- 1553 рік: Шимун VIII Йоханнан Сулака стає єпископом, що спричинило розділення Церкви Сходу і створення Халдейської католицької церкви.
- 1667 рік: Париж стає місцем проведення першої в історії публічної художньої виставки.
- 1860 рік: Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл здійснює першу аудіозапис, яка донині збереглася.
- 1865 рік: Завершення Громадянської війни в США з капітуляцією військ Конфедерації під керівництвом Роберта Лі перед силами Улісса Гранта.
- 1930 рік: В Нью-Йорку відбувається перша демонстрація відеотелефона.
- 1940 рік: Німецькі війська починають своє вторгнення до Данії та Норвегії.
- 1963 рік: Вінстон Черчилль отримує звання почесного громадянина США, ставши першим іноземцем з такою честю.
- 1966 рік: Софі Лорен і Карло Понті узаконюють свої стосунки у Франції.
- 1966 рік: Ватикан оголошує про скасування Індексу заборонених книг.
- 1990 рік: Львівська обласна рада проводить своє перше засідання нового демократичного скликання в оперному театрі.
- 1991 рік: У Львові з’являється Фонд Мазоха, заснований Романом Віктюком, Ігорем Подольчаком та Ігорем Дюричем.
- 2003 рік: Американські війська завершують захоплення Багдада під час вторгнення в Ірак, Саддам Хусейн ховається.
- 2005 рік: Чарльз, принц Уельський, вступає у шлюб з Каміллою Паркер-Боулз.
- 2015 рік: Україна приймає ряд декомунізаційних законів.