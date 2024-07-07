Праздники 7 июля: рассказываем о Дне Военно-морских сил, Дне шоколада и других

Сегодня, 7 июля 2024, в Украине отмечают День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и День работников морского и речного флота. А в мире еще День шоколада и День прощения. «Одесская жизнь» рассказывает об этих и других праздниках и событиях этого дня.
День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины
В этот профессиональный праздник мы чествуем военнослужащих, которые служат в Военно-морских силах Украины. Наши моряки преданно защищают родину от российского нашествия, даже отдают свои жизни ради независимости и безопасности Украины и всех нас. С 2015 года этот день выпадает на первое воскресенье июля.
День работников морского и речного флота Украины
Ежегодно празднуется в этот день (первое воскресенье июля) свой профессиональный праздник гражданских моряков. Он был установлен указом президента для признания вклада работников морского и речного флота в развитие страны. Они играют важную роль в обеспечении бесперебойного транспорта и безопасности на водных путях, соединяющих регионы, страны и способствуют экономическому росту.
День работника природно-заповедного дела в Украине
Этот день чествует вклад работников природно-заповедного дела. Они активно сохраняют и восстанавливают биологическое разнообразие природных ландшафтов Украины. Они защищают уязвимые виды и ухаживают за нетронутыми экосистемами.
Международный день мира и любви
Вне границ и культурных разниц этот глобальный день символизирует универсальные человеческие добродетельные качества. Он призывает нас излучать позитив, прощать и создавать атмосферу взаимопонимания. В этот день людей призывают иметь позитивный настрой, быть терпимыми друг к другу и принимать других.
Всемирный день прощения
В разных вероисповеданиях прощение остается одним из основных принципов человеческих отношений. В христианстве, иудаизме и других традициях акт прощения приносит исцеление и примирение. В этот день людей призывают поразмышлять о силе прощения, его способности исцелять сердца и воспитывать соболезнования.
Всемирный день шоколада
Идея этого праздника возникла во Франции в 1995 году и приобрела популярность по всему миру, включая Украину, где его отмечают с 2016 года. Интересная история шоколада насчитывает свои корни в древних цивилизациях – ацтеков и майян, которые готовили горький напиток на основе какао, известный как «xocolātl». С течением времени шоколад стал элитным продуктом, распространившись по всей Европе после завоевания Мексики испанцами.
Исторические события, произошедшие 7 июля
- 1572 — со смертью короля Речи Посполитой Сигизмунда II прервалась мужская линия династии Ягеллонов, правившая Польшей и Литвой с 1386 года.
- 1607 — впервые исполнен гимн Англии God Save the King.
- 1881 — в итальянском «Журнале для детей» впервые напечатали сказку «Пиноккио».
- 1891 — компания American Express запатентовала дорожные чеки.
- 1915 — в османском городе Трабзон начался армянский погром.
- 1923 год – в Праге открывают Украинский педагогический институт имени Драгоманова;
- 1963 — произошел Иссыкский сель, один из самых больших и разрушительных селевых потоков на территории СССР.
- 1978 — провозглашена независимость Соломоновых островов.
- 1990 — в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас.
- 2005 — серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах.
- 2009 — в США похоронили «короля поп-музыки» Майкла Джексона.
Кто из известных людей родился 7 июля
- 1860 — Густав Малер, австрийский композитор, дирижер.
- 1861 — Нетти Стивенс, американский биолог.
- 1899 — Джордж Кьюкор, американский кинорежиссер.
- 1901 — Витторио Де Сика, итальянский кинорежиссер и актер.
- 1907 — Роберт Гайнлайн, американский писатель.
- 1927 год – украинский художник, график, мастер книжной иллюстрации Григорий Гавриленко;
- 1940 год – во Львове открывают Литературно-мемориальный музей Ивана Франко;
- 1940 — Ринго Старр, английский музыкант, барабанщик группы The Beatles.
- 1944 — Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.
- 1976 — Беренис Бежо, французская киноактриса.
- 1981 год – украинский фотокорреспондент, документальный фотограф Макс Левин;
- 1984 год – украинский политик, юрист, 17-й премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
- 1987 год – в Чернобыле начинается судебный процесс над тремя руководителями ЧернобыльскойАЭС, которых обвинили в взрыве на станции за год до этого;
- 1989 год – в Симферополе начинает издаваться газета на крымскотатарском языке;
- 1990 год – в Риме впервые выступают вместе три выдающихся тенора современности – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас;
- 2005 год – серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах;
- 2009 год – похоронили «короля попмузыки» Майкла Джексона.