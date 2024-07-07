Праздники 7 июля: рассказываем о Дне Военно-морских сил, Дне шоколада и других

День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины

В этот профессиональный праздник мы чествуем военнослужащих, которые служат в Военно-морских силах Украины. Наши моряки преданно защищают родину от российского нашествия, даже отдают свои жизни ради независимости и безопасности Украины и всех нас. С 2015 года этот день выпадает на первое воскресенье июля.

День работников морского и речного флота Украины

Ежегодно празднуется в этот день (первое воскресенье июля) свой профессиональный праздник гражданских моряков. Он был установлен указом президента для признания вклада работников морского и речного флота в развитие страны. Они играют важную роль в обеспечении бесперебойного транспорта и безопасности на водных путях, соединяющих регионы, страны и способствуют экономическому росту.

День работника природно-заповедного дела в Украине

Этот день чествует вклад работников природно-заповедного дела. Они активно сохраняют и восстанавливают биологическое разнообразие природных ландшафтов Украины. Они защищают уязвимые виды и ухаживают за нетронутыми экосистемами.

Международный день мира и любви

Вне границ и культурных разниц этот глобальный день символизирует универсальные человеческие добродетельные качества. Он призывает нас излучать позитив, прощать и создавать атмосферу взаимопонимания. В этот день людей призывают иметь позитивный настрой, быть терпимыми друг к другу и принимать других.

Всемирный день прощения

В разных вероисповеданиях прощение остается одним из основных принципов человеческих отношений. В христианстве, иудаизме и других традициях акт прощения приносит исцеление и примирение. В этот день людей призывают поразмышлять о силе прощения, его способности исцелять сердца и воспитывать соболезнования.

Всемирный день шоколада

Идея этого праздника возникла во Франции в 1995 году и приобрела популярность по всему миру, включая Украину, где его отмечают с 2016 года. Интересная история шоколада насчитывает свои корни в древних цивилизациях – ацтеков и майян, которые готовили горький напиток на основе какао, известный как «xocolātl». С течением времени шоколад стал элитным продуктом, распространившись по всей Европе после завоевания Мексики испанцами.

Исторические события, произошедшие 7 июля

1572 — со смертью короля Речи Посполитой Сигизмунда II прервалась мужская линия династии Ягеллонов, правившая Польшей и Литвой с 1386 года.

1607 — впервые исполнен гимн Англии God Save the King.

1881 — в итальянском «Журнале для детей» впервые напечатали сказку «Пиноккио».

1891 — компания American Express запатентовала дорожные чеки.

1915 — в османском городе Трабзон начался армянский погром.

1923 год – в Праге открывают Украинский педагогический институт имени Драгоманова;

1963 — произошел Иссыкский сель, один из самых больших и разрушительных селевых потоков на территории СССР.

1978 — провозглашена независимость Соломоновых островов.

1990 — в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас.

2005 — серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах.

2009 — в США похоронили «короля поп-музыки» Майкла Джексона.

Кто из известных людей родился 7 июля