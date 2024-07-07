Праздники 7 июля: рассказываем о Дне Военно-морских сил, Дне шоколада и других

Праздники 7 июля: рассказываем о Дне Военно-морских сил, Дне шоколада и других

Сегодня, 7 июля 2024, в Украине отмечают День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и День работников морского и речного флота. А в мире еще День шоколада и День прощения. «Одесская жизнь» рассказывает об этих и других праздниках и событиях этого дня.

День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины

В этот профессиональный праздник мы чествуем военнослужащих, которые служат в Военно-морских силах Украины. Наши моряки преданно защищают родину от российского нашествия, даже отдают свои жизни ради независимости и безопасности Украины и всех нас. С 2015 года этот день выпадает на первое воскресенье июля.

День работников морского и речного флота Украины

Ежегодно празднуется в этот день (первое воскресенье июля) свой профессиональный праздник гражданских моряков. Он был установлен указом президента для признания вклада работников морского и речного флота в развитие страны. Они играют важную роль в обеспечении бесперебойного транспорта и безопасности на водных путях, соединяющих регионы, страны и способствуют экономическому росту.

День работника природно-заповедного дела в Украине

Этот день чествует вклад работников природно-заповедного дела. Они активно сохраняют и восстанавливают биологическое разнообразие природных ландшафтов Украины. Они защищают уязвимые виды и ухаживают за нетронутыми экосистемами.

Международный день мира и любви

Вне границ и культурных разниц этот глобальный день символизирует универсальные человеческие добродетельные качества. Он призывает нас излучать позитив, прощать и создавать атмосферу взаимопонимания. В этот день людей призывают иметь позитивный настрой, быть терпимыми друг к другу и принимать других.

Всемирный день прощения

В разных вероисповеданиях прощение остается одним из основных принципов человеческих отношений. В христианстве, иудаизме и других традициях акт прощения приносит исцеление и примирение. В этот день людей призывают поразмышлять о силе прощения, его способности исцелять сердца и воспитывать соболезнования.

Всемирный день шоколада

Идея этого праздника возникла во Франции в 1995 году и приобрела популярность по всему миру, включая Украину, где его отмечают с 2016 года. Интересная история шоколада насчитывает свои корни в древних цивилизациях – ацтеков и майян, которые готовили горький напиток на основе какао, известный как «xocolātl». С течением времени шоколад стал элитным продуктом, распространившись по всей Европе после завоевания Мексики испанцами.

Исторические события, произошедшие 7 июля

  • 1572 — со смертью короля Речи Посполитой Сигизмунда II прервалась мужская линия династии Ягеллонов, правившая Польшей и Литвой с 1386 года.
  • 1607 — впервые исполнен гимн Англии God Save the King.
  • 1881 — в итальянском «Журнале для детей» впервые напечатали сказку «Пиноккио».
  • 1891 — компания American Express запатентовала дорожные чеки.
  • 1915 — в османском городе Трабзон начался армянский погром.
  • 1923 год – в Праге открывают Украинский педагогический институт имени Драгоманова;
  • 1963 — произошел Иссыкский сель, один из самых больших и разрушительных селевых потоков на территории СССР.
  • 1978 — провозглашена независимость Соломоновых островов.
  • 1990 — в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас.
  • 2005 — серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах.
  • 2009 — в США похоронили «короля поп-музыки» Майкла Джексона.

Кто из известных людей родился 7 июля

  • 1860 — Густав Малер, австрийский композитор, дирижер.
  • 1861 — Нетти Стивенс, американский биолог.
  • 1899 — Джордж Кьюкор, американский кинорежиссер.
  • 1901 — Витторио Де Сика, итальянский кинорежиссер и актер.
  • 1907 — Роберт Гайнлайн, американский писатель.
  • 1927 год – украинский художник, график, мастер книжной иллюстрации Григорий Гавриленко;
  • 1940 год – во Львове открывают Литературно-мемориальный музей Ивана Франко;
  • 1940 — Ринго Старр, английский музыкант, барабанщик группы The Beatles.
  • 1944 — Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.
  • 1976 — Беренис Бежо, французская киноактриса.
  • 1981 год – украинский фотокорреспондент, документальный фотограф Макс Левин;
  • 1984 год – украинский политик, юрист, 17-й премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
  • 1987 год – в Чернобыле начинается судебный процесс над тремя руководителями ЧернобыльскойАЭС, которых обвинили в взрыве на станции за год до этого;
  • 1989 год – в Симферополе начинает издаваться газета на крымскотатарском языке;
  • 1990 год – в Риме впервые выступают вместе три выдающихся тенора современности – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас;
  • 2005 год – серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах;
  • 2009 год – похоронили «короля попмузыки» Майкла Джексона.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua