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Праздники 5 апреля: День первой конституции, супа, совести и другие события

Праздники 5 апреля: День первой конституции, супа, совести и другие события

Что празднуют в Украине и мире 5 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 5 апреля

Первая конституция Украины

Этот день отмечает исторический момент принятия первой Конституции, которая заложила основы правового государства и национального самоопределения. Он является символом суверенитета и правовых традиций страны.

Международный день совести

Этот день призывает людей по всему миру слушать свою совесть и действовать в интересах мира и благополучия. Он напоминает об универсальных ценностях человечности и этики, подчеркивая важность морального самосовершенствования и ответственности перед собой и другими.

День неонатолога

Этот день признает важную роль неонатологов, которые заботятся о самых маленьких и наиболее уязвимых пациентах. Он отмечает достижения в области ухода за новорожденными и чествует медицинских работников, которые посвящают свою жизнь спасению жизней.

День чистой кармы

Этот день предлагает возможность для размышлений и очищения, напоминая о важности поступков и их влиянии на нашу жизнь. Он служит напоминанием о том, что наши действия формируют наше будущее.

Международный день детской йоги

Этот день подчеркивает значение йоги для физического и эмоционального здоровья детей. Он способствует включению йоги в повседневную жизнь детей как средства для развития гармонии тела и духа.

Международный День супа

Этот день отмечает одно из старейших и самых универсальных блюд в мире. Он является поводом для открытия новых рецептов и чествования культурного разнообразия через совместное наслаждение супом.

Именины 5 апреля

5 апреля именины празднуют: Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семен.

Кто из известных людей родился 5 апреля

В этот день родились:

  • 1882 год: Вячеслав Липинский, выдающийся деятель и теоретик монархического движения в Украине, известный своими трудами в XX веке.
  • 1975 год: Сергей Климентьев, профессиональный украинский хоккеист, внесший значительный вклад в развитие хоккея в стране.
  • 1993 год: Аль Шами Фарес Недаль, офицер Вооруженных сил Украины, отмеченный как Герой Украины за мужество в российско-украинском конфликте.

Памятные даты 5 апреля

  • 56 год до н.э.: Знаменитая встреча трех великих лидеров Римской республики состоялась, известная как Луцкий саммит триумвирата.
  • 919 год: Фатимиды начали свое второе вторжение с целью завоевания Аббасидского Египта.
  • 1340 год: Великая морская победа арабов над испанцами произошла в проливе, отделяющем Европу от Африки.
  • 1398 год: Немецкие силы изгнали пиратскую группировку с острова, расположенного в Балтийском море.
  • 1536 год: Последний триумфальный въезд императора Карла V в Рим состоялся, что стало концом эры таких торжеств.
  • 1614 год: Парламент, который не смог принять ни одного закона, начал свою деятельность в Англии.
  • 1710 год: Важное соглашение было подписано в Бендерах, включая гетмана и казачество.
  • 1722 год: Открытие острова, известного своими величественными каменными статуями, было сделано нидерландским исследователем.
  • 1792 год: Президентское вето было применено впервые в истории Соединенных Штатов.
  • 1793 год: Лидерство во влиятельной политической организации Франции взял на себя известный революционер.
  • 1815 год: Одно из самых масштабных вулканических извержений в истории началось на индонезийском острове.
  • 1818 год: Победа в борьбе за независимость была одержана чилийскими силами.
  • 1913 год: Фундаментальная атомная модель, положившая начало квантовой физике, была завершена датским физиком.
  • 1919 год: Военное присутствие Франции в украинском городе было прекращено.
  • 1933 год: В США был введен запрет на частное владение золотом.
  • 1941 год: Британские силы заняли столицу Эфиопии, освободив ее от итальянской оккупации.
  • 1945 год: Восстание, организованное грузинскими военными, произошло на нидерландском острове.
  • 1951 год: Пионерская операция с использованием аппарата искусственного кровообращения была проведена в США.
  • 1956 год: Полный химический синтез важного медицинского препарата был достигнут учеными из США.
  • 2001 год: Новый основной законодательный документ в сфере уголовного права был принят украинским парламентом.
  • 2005 год: Аскар Акаев, лидер Киргизии, объявил о своей отставке с поста главы государства.
  • 2017 год: В Германии создан новый вид военных сил, сосредоточенный на киберзащите и включающий значительное количество персонала.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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