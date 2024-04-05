Праздники 5 апреля: День первой конституции, супа, совести и другие события

Что празднуют в Украине и мире 5 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 5 апреля
Первая конституция Украины
Этот день отмечает исторический момент принятия первой Конституции, которая заложила основы правового государства и национального самоопределения. Он является символом суверенитета и правовых традиций страны.
Международный день совести
Этот день призывает людей по всему миру слушать свою совесть и действовать в интересах мира и благополучия. Он напоминает об универсальных ценностях человечности и этики, подчеркивая важность морального самосовершенствования и ответственности перед собой и другими.
День неонатолога
Этот день признает важную роль неонатологов, которые заботятся о самых маленьких и наиболее уязвимых пациентах. Он отмечает достижения в области ухода за новорожденными и чествует медицинских работников, которые посвящают свою жизнь спасению жизней.
День чистой кармы
Этот день предлагает возможность для размышлений и очищения, напоминая о важности поступков и их влиянии на нашу жизнь. Он служит напоминанием о том, что наши действия формируют наше будущее.
Международный день детской йоги
Этот день подчеркивает значение йоги для физического и эмоционального здоровья детей. Он способствует включению йоги в повседневную жизнь детей как средства для развития гармонии тела и духа.
Международный День супа
Этот день отмечает одно из старейших и самых универсальных блюд в мире. Он является поводом для открытия новых рецептов и чествования культурного разнообразия через совместное наслаждение супом.
Именины 5 апреля
5 апреля именины празднуют: Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семен.
Кто из известных людей родился 5 апреля
В этот день родились:
- 1882 год: Вячеслав Липинский, выдающийся деятель и теоретик монархического движения в Украине, известный своими трудами в XX веке.
- 1975 год: Сергей Климентьев, профессиональный украинский хоккеист, внесший значительный вклад в развитие хоккея в стране.
- 1993 год: Аль Шами Фарес Недаль, офицер Вооруженных сил Украины, отмеченный как Герой Украины за мужество в российско-украинском конфликте.
Памятные даты 5 апреля
- 56 год до н.э.: Знаменитая встреча трех великих лидеров Римской республики состоялась, известная как Луцкий саммит триумвирата.
- 919 год: Фатимиды начали свое второе вторжение с целью завоевания Аббасидского Египта.
- 1340 год: Великая морская победа арабов над испанцами произошла в проливе, отделяющем Европу от Африки.
- 1398 год: Немецкие силы изгнали пиратскую группировку с острова, расположенного в Балтийском море.
- 1536 год: Последний триумфальный въезд императора Карла V в Рим состоялся, что стало концом эры таких торжеств.
- 1614 год: Парламент, который не смог принять ни одного закона, начал свою деятельность в Англии.
- 1710 год: Важное соглашение было подписано в Бендерах, включая гетмана и казачество.
- 1722 год: Открытие острова, известного своими величественными каменными статуями, было сделано нидерландским исследователем.
- 1792 год: Президентское вето было применено впервые в истории Соединенных Штатов.
- 1793 год: Лидерство во влиятельной политической организации Франции взял на себя известный революционер.
- 1815 год: Одно из самых масштабных вулканических извержений в истории началось на индонезийском острове.
- 1818 год: Победа в борьбе за независимость была одержана чилийскими силами.
- 1913 год: Фундаментальная атомная модель, положившая начало квантовой физике, была завершена датским физиком.
- 1919 год: Военное присутствие Франции в украинском городе было прекращено.
- 1933 год: В США был введен запрет на частное владение золотом.
- 1941 год: Британские силы заняли столицу Эфиопии, освободив ее от итальянской оккупации.
- 1945 год: Восстание, организованное грузинскими военными, произошло на нидерландском острове.
- 1951 год: Пионерская операция с использованием аппарата искусственного кровообращения была проведена в США.
- 1956 год: Полный химический синтез важного медицинского препарата был достигнут учеными из США.
- 2001 год: Новый основной законодательный документ в сфере уголовного права был принят украинским парламентом.
- 2005 год: Аскар Акаев, лидер Киргизии, объявил о своей отставке с поста главы государства.
- 2017 год: В Германии создан новый вид военных сил, сосредоточенный на киберзащите и включающий значительное количество персонала.