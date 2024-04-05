Свята 5 квітня: День першої конституції, супу, совісті та інші події

Що святкують в Україні та світі 5 квітня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 5 квітня
Перша конституція України
Цей день відзначає історичний момент прийняття першої Конституції, яка заклала основи правової держави та національного самовизначення. Він є символом суверенітету та правових традицій країни.
Міжнародний день совісті
Цей день закликає людей по всьому світу слухати свою совість та діяти в інтересах миру та благополуччя. Він нагадує про універсальні цінності людяності та етики, підкреслюючи важливість морального самовдосконалення та відповідальності перед собою та іншими.
День неонатолога
Цей день визнає важливу роль неонатологів, які дбають про найменших та найбільш вразливих пацієнтів. Він відзначає досягнення у галузі догляду за новонародженими та вшановує медичних працівників, які присвячують своє життя порятунку життів.
День чистої карми
Цей день пропонує можливість для роздумів та очищення, нагадуючи про важливість вчинків та їхній вплив на наше життя. Він служить нагадуванням про те, що наші дії формують наше майбутнє.
Міжнародний день дитячої йоги
Цей день підкреслює значення йоги для фізичного та емоційного здоров’я дітей. Він сприяє включенню йоги в повсякденне життя дітей як засобу для розвитку гармонії тіла та духу.
Міжнародний День супу
Цей день відзначає одну з найстаріших та найуніверсальніших страв у світі. Він є приводом для відкриття нових рецептів та вшанування культурної різноманітності через спільне насолодження супом.
Іменини 5 квітня
5 квітня іменини святкують: Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.
Хто з відомих людей народився 5 квітня
У цей день народилися:
- 1882 рік: В’ячеслав Липинський, видатний діяч та теоретик монархічного руху в Україні, відомий своїми працями у XX столітті.
- 1975 рік: Сергій Климентьєв, професійний український хокеїст, який зробив значний внесок у розвиток хокею в країні.
- 1993 рік: Аль Шамі Фарес Недаль, офіцер Збройних сил України, відзначений як Герой України за мужність у російсько-українському конфлікті.
Пам’ятні дати 5 квітня
- 56 рік до н.е.: Знаменита зустріч трьох великих лідерів Римської республіки відбулася, що відома як Луцький саміт тріумвірату.
- 919 рік: Фатіміди розпочали своє друге вторгнення, цілячись на завоювання аббасидського Єгипту.
- 1340 рік: Велика морська перемога арабів над іспанцями сталася в протоці, що відокремлює Європу від Африки.
- 1398 рік: Німецькі сили вигнали піратське угруповання з острова, розташованого у Балтійському морі.
- 1536 рік: Останній тріумфальний в’їзд імператора Карла V до Риму відбувся, що став кінцем ери таких урочистостей.
- 1614 рік: Парламент, який не зміг ухвалити жодного закону, почав свою діяльність у Англії.
- 1710 рік: Важлива угода була підписана в Бендерах, включаючи гетьмана та козацтво.
- 1722 рік: Відкриття острова, який відомий своїми величними кам’яними статуями, здійснив нідерландський дослідник.
- 1792 рік: Президентське вето було застосовано вперше в історії Сполучених Штатів.
- 1793 рік: Лідерство у впливовій політичній організації Франції взяв на себе відомий революціонер.
- 1815 рік: Один з наймасштабніших вулканічних вивержень в історії розпочався на індонезійському острові.
- 1818 рік: Перемога в боротьбі за незалежність була здобута чилійськими силами.
- 1913 рік: Фундаментальна атомна модель, яка поклала початок квантовій фізиці, була завершена данським фізиком.
- 1919 рік: Військова присутність Франції в українському місті була припинена.
- 1933 рік: У США було введено заборону на приватне володіння золотом.
- 1941 рік: Британські сили зайняли столицю Ефіопії, звільнивши її від італійської окупації.
- 1945 рік: Повстання, організоване грузинськими військовими, сталося на нідерландському острові.
- 1951 рік: Піонерська операція з використанням апарату штучного кровообігу була проведена в США.
- 1956 рік: Повний хімічний синтез важливого медичного препарату був досягнутий вченими з США.
- 2001 рік: Новий основний законодавчий документ у сфері кримінального права був прийнятий українським парламентом.
- 2005 рік: Аскар Акаєв, лідер Киргизії, оголосив про свою відставку з посади глави держави.
- 2017 рік: У Німеччині створено новий вид військових сил, зосереджений на кіберзахисті та включає значну кількість персоналу.