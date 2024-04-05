Свята 5 квітня: День першої конституції, супу, совісті та інші події

Свята та події 5 квітня

Перша конституція України

Цей день відзначає історичний момент прийняття першої Конституції, яка заклала основи правової держави та національного самовизначення. Він є символом суверенітету та правових традицій країни.

Міжнародний день совісті

Цей день закликає людей по всьому світу слухати свою совість та діяти в інтересах миру та благополуччя. Він нагадує про універсальні цінності людяності та етики, підкреслюючи важливість морального самовдосконалення та відповідальності перед собою та іншими.

День неонатолога

Цей день визнає важливу роль неонатологів, які дбають про найменших та найбільш вразливих пацієнтів. Він відзначає досягнення у галузі догляду за новонародженими та вшановує медичних працівників, які присвячують своє життя порятунку життів.

День чистої карми

Цей день пропонує можливість для роздумів та очищення, нагадуючи про важливість вчинків та їхній вплив на наше життя. Він служить нагадуванням про те, що наші дії формують наше майбутнє.

Міжнародний день дитячої йоги

Цей день підкреслює значення йоги для фізичного та емоційного здоров’я дітей. Він сприяє включенню йоги в повсякденне життя дітей як засобу для розвитку гармонії тіла та духу.

Міжнародний День супу

Цей день відзначає одну з найстаріших та найуніверсальніших страв у світі. Він є приводом для відкриття нових рецептів та вшанування культурної різноманітності через спільне насолодження супом.

Іменини 5 квітня

5 квітня іменини святкують: Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.

Хто з відомих людей народився 5 квітня

У цей день народилися:

1882 рік: В’ячеслав Липинський, видатний діяч та теоретик монархічного руху в Україні, відомий своїми працями у XX столітті.

1975 рік: Сергій Климентьєв, професійний український хокеїст, який зробив значний внесок у розвиток хокею в країні.

1993 рік: Аль Шамі Фарес Недаль, офіцер Збройних сил України, відзначений як Герой України за мужність у російсько-українському конфлікті.

Пам’ятні дати 5 квітня