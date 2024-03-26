Праздники 26 марта: День Нацгвардии, вермута и другие события

Что празднуют в Украине и мире 26 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 26 марта
Всемирный день вермута
Этот день отмечается как чествование вермута, ароматизированного вина с травами и специями, которое имеет долгую историю в кулинарии и коктейльной культуре. Он является возможностью для барменов и любителей напитков открыть для себя новые рецепты и способы употребления вермута, а также почтить его вклад в мировую культуру напитков.
День Национальной гвардии Украины
Этот день отдает дань уважения военнослужащим Национальной гвардии Украины, которые стоят на защите суверенитета и территориальной целостности страны. Он служит напоминанием о важности поддержки и признания усилий и жертв, которые приносят гвардейцы, обеспечивая безопасность и порядок.
День больных эпилепсией (Фиолетовый день)
Этот день призван повысить осведомленность об эпилепсии, состоянии, которое влияет на миллионы людей по всему миру. Он способствует пониманию и поддержке людей, живущих с этим заболеванием, и призывает к большей толерантности и включению в общество.
Именины 26 марта
26 марта именины празднуют: Степан, Гавриил, Василий, Анна, Алла, Прасковья, Лариса.
Кто из известных людей родился 26 марта
В этот день родились:
- 1835 год: Александр Литовченко, мастер исторической живописи из Украины.
- 1880 год: Александр Богомазов, выдающийся украинский художник, преподаватель и искусствовед.
- 1931 год: Леонард Нимой, актер кино из США, фотоартис, поэт, чья слава пришла с ролью Спока в «Звездный путь»/»Стар трек», рожденный в семье еврейских эмигрантов из украинского Изяслава.
Памятные даты 26 марта
- 1636 год: Утрехтский университет становится образовательным учреждением.
- 1826 год: Шуберт выступает перед публикой.
- 1830 год: Книга Мормона выходит в свет.
- 1845 год: Медицинский пластырь запатентован.
- 1881 год: Румыния провозглашается королевством.
- 1904 год: Новый Львовский железнодорожный вокзал начинает функционировать.
- 1917 год: Михаил Грушевский возвращается в Киев.
- 1920 год: Латвия признает правительство УНР.
- 1945 год: Битва за Иодзиму завершается.
- 1956 год: Объединенный институт ядерных исследований в Дубне создан.
- 1971 год: Бангладеш заявляет о независимости.
- 1979 год: Египетско-израильское мирное соглашение подписано.
- 1992 год: Закон о внутренних войсках Украины принят.
- 1995 год: Шенгенские соглашения вступают в силу.
- 1999 год: Макровирус Мелисса распространяется.
- 2006 год: Парламентские выборы в Украине проведены.
- 2008 год: Фиолетовый день впервые отмечается в Канаде.