Праздники 26 марта: День Нацгвардии, вермута и другие события

Праздники и события 26 марта

Всемирный день вермута

Этот день отмечается как чествование вермута, ароматизированного вина с травами и специями, которое имеет долгую историю в кулинарии и коктейльной культуре. Он является возможностью для барменов и любителей напитков открыть для себя новые рецепты и способы употребления вермута, а также почтить его вклад в мировую культуру напитков.

День Национальной гвардии Украины

Этот день отдает дань уважения военнослужащим Национальной гвардии Украины, которые стоят на защите суверенитета и территориальной целостности страны. Он служит напоминанием о важности поддержки и признания усилий и жертв, которые приносят гвардейцы, обеспечивая безопасность и порядок.

День больных эпилепсией (Фиолетовый день)

Этот день призван повысить осведомленность об эпилепсии, состоянии, которое влияет на миллионы людей по всему миру. Он способствует пониманию и поддержке людей, живущих с этим заболеванием, и призывает к большей толерантности и включению в общество.

Именины 26 марта

26 марта именины празднуют: Степан, Гавриил, Василий, Анна, Алла, Прасковья, Лариса.

Кто из известных людей родился 26 марта

В этот день родились:

1835 год: Александр Литовченко, мастер исторической живописи из Украины.

1880 год: Александр Богомазов, выдающийся украинский художник, преподаватель и искусствовед.

1931 год: Леонард Нимой, актер кино из США, фотоартис, поэт, чья слава пришла с ролью Спока в «Звездный путь»/»Стар трек», рожденный в семье еврейских эмигрантов из украинского Изяслава.

Памятные даты 26 марта