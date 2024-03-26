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Праздники 26 марта: День Нацгвардии, вермута и другие события

Праздники 26 марта: День Нацгвардии, вермута и другие события

Что празднуют в Украине и мире 26 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 26 марта

Всемирный день вермута

Этот день отмечается как чествование вермута, ароматизированного вина с травами и специями, которое имеет долгую историю в кулинарии и коктейльной культуре. Он является возможностью для барменов и любителей напитков открыть для себя новые рецепты и способы употребления вермута, а также почтить его вклад в мировую культуру напитков.

День Национальной гвардии Украины

Этот день отдает дань уважения военнослужащим Национальной гвардии Украины, которые стоят на защите суверенитета и территориальной целостности страны. Он служит напоминанием о важности поддержки и признания усилий и жертв, которые приносят гвардейцы, обеспечивая безопасность и порядок.

День больных эпилепсией (Фиолетовый день)

Этот день призван повысить осведомленность об эпилепсии, состоянии, которое влияет на миллионы людей по всему миру. Он способствует пониманию и поддержке людей, живущих с этим заболеванием, и призывает к большей толерантности и включению в общество.

Именины 26 марта

26 марта именины празднуют: Степан, Гавриил, Василий, Анна, Алла, Прасковья, Лариса.

Кто из известных людей родился 26 марта

В этот день родились:

  • 1835 год: Александр Литовченко, мастер исторической живописи из Украины.
  • 1880 год: Александр Богомазов, выдающийся украинский художник, преподаватель и искусствовед.
  • 1931 год: Леонард Нимой, актер кино из США, фотоартис, поэт, чья слава пришла с ролью Спока в «Звездный путь»/»Стар трек», рожденный в семье еврейских эмигрантов из украинского Изяслава.

Памятные даты 26 марта

  • 1636 год: Утрехтский университет становится образовательным учреждением.
  • 1826 год: Шуберт выступает перед публикой.
  • 1830 год: Книга Мормона выходит в свет.
  • 1845 год: Медицинский пластырь запатентован.
  • 1881 год: Румыния провозглашается королевством.
  • 1904 год: Новый Львовский железнодорожный вокзал начинает функционировать.
  • 1917 год: Михаил Грушевский возвращается в Киев.
  • 1920 год: Латвия признает правительство УНР.
  • 1945 год: Битва за Иодзиму завершается.
  • 1956 год: Объединенный институт ядерных исследований в Дубне создан.
  • 1971 год: Бангладеш заявляет о независимости.
  • 1979 год: Египетско-израильское мирное соглашение подписано.
  • 1992 год: Закон о внутренних войсках Украины принят.
  • 1995 год: Шенгенские соглашения вступают в силу.
  • 1999 год: Макровирус Мелисса распространяется.
  • 2006 год: Парламентские выборы в Украине проведены.
  • 2008 год: Фиолетовый день впервые отмечается в Канаде.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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