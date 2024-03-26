Свята 26 березня: День Нацгвардії, вермуту та інші події

Що святкують в Україні та світі 26 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 26 березня
Всесвітній день вермуту
Цей день відзначається як вшанування вермуту, ароматизованого вина з травами та спеціями, яке має довгу історію в кулінарії та коктейльній культурі. Він є нагодою для барменів та любителів напоїв відкрити для себе нові рецепти та способи вживання вермуту, а також вшанувати його внесок у світову культуру напоїв.
День Національної гвардії України
Цей день віддає шану військовослужбовцям Національної гвардії України, які стоять на захисті суверенітету та територіальної цілісності країни. Він служить нагадуванням про важливість підтримки та визнання зусиль та жертв, які приносять гвардійці, забезпечуючи безпеку та порядок.
День хворих на епілепсію (Фіолетовий день)
Цей день покликаний підвищити обізнаність про епілепсію, стан, що впливає на мільйони людей по всьому світу. Він сприяє розумінню та підтримці людей, які живуть з цим захворюванням, та закликає до більшої толерантності та включення в суспільство.
Іменини 26 березня
26 березня іменини святкують: Степан, Гавриїл, Василь, Ганна, Алла, Парасковія, Лариса.
Хто з відомих людей народився 26 березня
У цей день народилися:
- 1835 рік: Олександр Литовченко, майстер історичного живопису з України.
- 1880 рік: Олександр Богомазов, видатний український митець, викладач і мистецтвознавець.
- 1931 рік: Леонард Німой, актор кіно зі США, фотоартис, поет, чия слава прийшла з роллю Спока в «Зоряний шлях»/«Стар трек», народжений в сім’ї єврейських емігрантів з українського Ізяслава.
Пам’ятні дати 26 березня
- 1636 рік: Утрехтський університет стає освітнім закладом.
- 1826 рік: Шуберт виступає перед публікою.
- 1830 рік: Книга Мормона виходить у світ.
- 1845 рік: Медичний пластир запатентовано.
- 1881 рік: Румунія проголошується королівством.
- 1904 рік: Новий Львівський залізничний вокзал починає функціонувати.
- 1917 рік: Михайло Грушевський повертається до Києва.
- 1920 рік: Латвія визнає уряд УНР.
- 1945 рік: Битва за Іодзіму завершується.
- 1956 рік: Об’єднаний інститут ядерних досліджень у Дубні створено.
- 1971 рік: Бангладеш заявляє про незалежність.
- 1979 рік: Єгипетсько-ізраїльська мирна угода підписана.
- 1992 рік: Закон про внутрішні війська України прийнято.
- 1995 рік: Шенгенські угоди набрають чинності.
- 1999 рік: Макровірус Мелісса поширюється.
- 2006 рік: Парламентські вибори в Україні проведено.
- 2008 рік: Фіолетовий день вперше відзначається в Канаді.