Свята 26 березня: День Нацгвардії, вермуту та інші події

Свята та події 26 березня

Всесвітній день вермуту

Цей день відзначається як вшанування вермуту, ароматизованого вина з травами та спеціями, яке має довгу історію в кулінарії та коктейльній культурі. Він є нагодою для барменів та любителів напоїв відкрити для себе нові рецепти та способи вживання вермуту, а також вшанувати його внесок у світову культуру напоїв.

День Національної гвардії України

Цей день віддає шану військовослужбовцям Національної гвардії України, які стоять на захисті суверенітету та територіальної цілісності країни. Він служить нагадуванням про важливість підтримки та визнання зусиль та жертв, які приносять гвардійці, забезпечуючи безпеку та порядок.

День хворих на епілепсію (Фіолетовий день)

Цей день покликаний підвищити обізнаність про епілепсію, стан, що впливає на мільйони людей по всьому світу. Він сприяє розумінню та підтримці людей, які живуть з цим захворюванням, та закликає до більшої толерантності та включення в суспільство.

Іменини 26 березня

26 березня іменини святкують: Степан, Гавриїл, Василь, Ганна, Алла, Парасковія, Лариса.

Хто з відомих людей народився 26 березня

У цей день народилися:

1835 рік: Олександр Литовченко, майстер історичного живопису з України.

1880 рік: Олександр Богомазов, видатний український митець, викладач і мистецтвознавець.

1931 рік: Леонард Німой, актор кіно зі США, фотоартис, поет, чия слава прийшла з роллю Спока в «Зоряний шлях»/«Стар трек», народжений в сім’ї єврейських емігрантів з українського Ізяслава.

Пам’ятні дати 26 березня