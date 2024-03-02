Праздники 2 марта: спасаем котов, вспоминаем диски и другие события

Что празднуют в Украине и мире 2 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Неделя еврейской книги
Этот праздник посвящен чествованию культурного наследия еврейского народа и важности книжной традиции в еврейской культуре. В течение недели организуются литературные мероприятия, выставки, лекции и чтения, направленные на популяризацию и понимание значения книг в жизни общества.
Международный день спасения кошек
Этот день отмечает и благодарности людям, которые помогают спасению и спасают бездомных кошек. В этот день акцентируется внимание на проблеме бездомности животных и распространяется информация о возможностях помощи бездомным котам, а также об ответственном волонтерстве и усыновлении.
Всемирный день информационной архитектуры
Этот день отмечает важность эффективного и организованного проектирования и создания информационных систем. Отмечаются достижения в области разработки информационных технологий и распространяется осознание о том, как правильная архитектура информационных систем способствует улучшению качества и эффективности работы.
День рождения компакт-диска
Этот день отмечает появление и значимый вклад компакт-диска в развитие музыкальной и аудиоиндустрии. Этот день стал символом перехода от виниловых пластинок к цифровым носителям звука, что открыло новые возможности для записи, сохранения и распространения музыки и других аудиофайлов.
Всемирный день психического здоровья подростков
Этот день отмечает повышение внимания к психическому здоровью подростков и проблемам, которые они могут встречать. Во время этого дня проводятся мероприятия для поддержки и предупреждения психических заболеваний среди подростков, а также для понимания и решения их потребностей и проблем.
Международный день открытых данных
Этот день направлен на повышение внимания к важности открытых данных в развитии общества и науки. Этот день отмечается как время для общего понимания, поддержки и поощрения распространения открытых данных, что способствует инновациям, прозрачности и развитию.
Именины 2 марта
2 марта именины празднуют: Федот, Иосиф, Николай, Арсений.
Кто из известных людей родился 2 марта
В этот день родились:
- 1933 год: Алексей Гуляницкий, выдающийся украинский дирижер, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Крымской филармонии;
- 1953 год: Владимир Зубицкий, известный украинский композитор и баянист;
- 1979 год: Александр Зиневич, выдающийся украинский хоккеист, чемпион Украины.
Памятные даты 2 марта
- 1444 год: Скандербег основал Лезвийскую лигу для противостояния турецким завоевателям.
- 1767 год: король Карл III выслал иезуитов из Испании.
- 1796 год: Наполеон Бонапарт возглавил Итальянскую армию.
- 1807 год: Томас Джефферсон подписал закон, запрещающий ввоз рабов на территорию США.
- 1836 год: в городке Вашингтон-на-Бразоси состоялось провозглашение независимости Техаса от Мексики.
- 1918 год: в УНР приняли первый закон о гражданстве Украины.
- 1923 год: в США вышел первый номер журнала «Time».
- 1933 год: состоялась премьера фильма «Кинг-Конг» Мэриана Купера.
- 1949 год: завершился первый беспосадочный полет на самолете вокруг Земли.
- 1956 год: Франция и Марокко договорились о прекращении протектората.
- 1962 год: произошел военный переворот в Бирме.
- 1972 год: с мыса Канаверал стартовал космический аппарат «Пионер-10».
- 1983 год: впервые появились компакт-диски и CD-проигрыватели.
- 1993 год: была основана Академия медицинских наук Украины.