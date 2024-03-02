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Праздники 2 марта: спасаем котов, вспоминаем диски и другие события

Праздники 2 марта: спасаем котов, вспоминаем диски и другие события

Что празднуют в Украине и мире 2 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Неделя еврейской книги

Этот праздник посвящен чествованию культурного наследия еврейского народа и важности книжной традиции в еврейской культуре. В течение недели организуются литературные мероприятия, выставки, лекции и чтения, направленные на популяризацию и понимание значения книг в жизни общества.

Международный день спасения кошек

Этот день отмечает и благодарности людям, которые помогают спасению и спасают бездомных кошек. В этот день акцентируется внимание на проблеме бездомности животных и распространяется информация о возможностях помощи бездомным котам, а также об ответственном волонтерстве и усыновлении.

Всемирный день информационной архитектуры

Этот день отмечает важность эффективного и организованного проектирования и создания информационных систем. Отмечаются достижения в области разработки информационных технологий и распространяется осознание о том, как правильная архитектура информационных систем способствует улучшению качества и эффективности работы.

День рождения компакт-диска

Этот день отмечает появление и значимый вклад компакт-диска в развитие музыкальной и аудиоиндустрии. Этот день стал символом перехода от виниловых пластинок к цифровым носителям звука, что открыло новые возможности для записи, сохранения и распространения музыки и других аудиофайлов.

Всемирный день психического здоровья подростков

Этот день отмечает повышение внимания к психическому здоровью подростков и проблемам, которые они могут встречать. Во время этого дня проводятся мероприятия для поддержки и предупреждения психических заболеваний среди подростков, а также для понимания и решения их потребностей и проблем.

Международный день открытых данных

Этот день направлен на повышение внимания к важности открытых данных в развитии общества и науки. Этот день отмечается как время для общего понимания, поддержки и поощрения распространения открытых данных, что способствует инновациям, прозрачности и развитию.

Именины 2 марта

2 марта именины празднуют: Федот, Иосиф, Николай, Арсений.

Кто из известных людей родился 2 марта

В этот день родились:

  • 1933 год: Алексей Гуляницкий, выдающийся украинский дирижер, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Крымской филармонии;
  • 1953 год: Владимир Зубицкий, известный украинский композитор и баянист;
  • 1979 год: Александр Зиневич, выдающийся украинский хоккеист, чемпион Украины.

Памятные даты 2 марта

  • 1444 год: Скандербег основал Лезвийскую лигу для противостояния турецким завоевателям.
  • 1767 год: король Карл III выслал иезуитов из Испании.
  • 1796 год: Наполеон Бонапарт возглавил Итальянскую армию.
  • 1807 год: Томас Джефферсон подписал закон, запрещающий ввоз рабов на территорию США.
  • 1836 год: в городке Вашингтон-на-Бразоси состоялось провозглашение независимости Техаса от Мексики.
  • 1918 год: в УНР приняли первый закон о гражданстве Украины.
  • 1923 год: в США вышел первый номер журнала «Time».
  • 1933 год: состоялась премьера фильма «Кинг-Конг» Мэриана Купера.
  • 1949 год: завершился первый беспосадочный полет на самолете вокруг Земли.
  • 1956 год: Франция и Марокко договорились о прекращении протектората.
  • 1962 год: произошел военный переворот в Бирме.
  • 1972 год: с мыса Канаверал стартовал космический аппарат «Пионер-10».
  • 1983 год: впервые появились компакт-диски и CD-проигрыватели.
  • 1993 год: была основана Академия медицинских наук Украины.
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