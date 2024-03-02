Свята 2 березня: рятуємо котів, згадуємо диски та інші події

Що святкують в Україні та світі 2 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Тиждень єврейської книги
Це свято присвячене вшануванню культурної спадщини єврейського народу та важливості книжкової традиції в єврейській культурі. Протягом тижня організовуються літературні заходи, виставки, лекції та читання, спрямовані на популяризацію і розуміння значення книг у житті суспільства.
Міжнародний день порятунку котів
Цей день відзначає та вдячності людям, які допомагають порятунку та врятовують безпритульних котів. В цей день акцентується увага на проблемі бездомності тварин та поширюється інформація про можливості допомоги безпритульним котам, а також про відповідальне волонтерство та усиновлення.
Всесвітній день інформаційної архітектури
Цей день відзначає важливості ефективного та організованого проектування та створення інформаційних систем. Відзначаються досягнення в області розробки інформаційних технологій та поширюється усвідомлення про те, як правильна архітектура інформаційних систем сприяє покращенню якості та ефективності роботи.
День народження компакт-диска
Цей день відзначає появу та значущий внесок компакт-диска у розвиток музичної та аудіоіндустрії. Цей день став символом переходу від вінілових платівок до цифрових носіїв звуку, що відкрило нові можливості для запису, збереження та поширення музики та інших аудіофайлів.
Всесвітній день психічного здоров’я підлітків
Цей день відзначає підвищення уваги до психічного здоров’я підлітків та проблемам, які вони можуть зустрічати. Під час цього дня проводяться заходи для підтримки та попередження психічних захворювань серед підлітків, а також для розуміння та вирішення їхніх потреб і проблем.
Міжнародний день відкритих даних
Цей день спрямований на підвищення уваги до важливості відкритих даних у розвитку суспільства та науки. Цей день відзначається як час для спільного розуміння, підтримки та заохочення розповсюдження відкритих даних, що сприяє інноваціям, прозорості та розвитку.
Іменини 2 березня
2 березня іменини святкують: Федот, Йосип, Микола, Арсеній.
Хто з відомих людей народився 2 березня
У цей день народилися:
- 1933 рік: Олексій Гуляницький, видатний український диригент, художній керівник і головний диригент симфонічного оркестру Кримської філармонії;
- 1953 рік: Володимир Зубицький, відомий український композитор і баяніст;
- 1979 рік: Олександр Зіневич, видатний український хокеїст, чемпіон України.
Пам’ятні дати 2 березня
- 1444 рік: Скандербег заснував Лезьку лігу для протистояння турецьким завойовникам.
- 1767 рік: король Карл III вислав єзуїтів з Іспанії.
- 1796 рік: Наполеон Бонапарт очолив Італійську армію.
- 1807 рік: Томас Джефферсон підписав закон, що забороняв увезення рабів на територію США.
- 1836 рік: у містечку Вашингтон-на-Бразосі відбулося проголошення незалежності Техасу від Мексики.
- 1918 рік: в УНР ухвалили перший закон про громадянство України.
- 1923 рік: в США вийшов перший номер журналу «Time».
- 1933 рік: відбулася прем’єра фільму «Кінг-Конг» Меріана Купера.
- 1949 рік: завершився перший безпосадковий політ на літаку навколо Землі.
- 1956 рік: Франція і Марокко домовилися про припинення протекторату.
- 1962 рік: відбувся військовий переворот у Бірмі.
- 1972 рік: з мису Канаверал стартував космічний апарат «Піонер-10».
- 1983 рік: вперше з’явилися компакт-диски і CD-програвачі.
- 1993 рік: була заснована Академія медичних наук України.