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Праздники 13 апреля: День благодарности растениям, рок-н-ролла и другие события

Праздники 13 апреля: День благодарности растениям, рок-н-ролла и другие события

Что празднуют в Украине и мире 13 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 13 апреля

День медленного искусства

Этот день поощряет людей задуматься над искусством медленнее, чтобы глубже понять его суть. Он отмечается с целью повышения ценности искусства и побуждает к более осознанному восприятию культурных произведений.

Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела

Этот день чтит память тысяч польских военных офицеров, полицейских и мирных жителей, которые стали жертвами массовых расстрелов. Он служит напоминанием о трагических событиях истории и необходимости помнить о преступлениях против человечности.

Международный день осведомленности о фунциональных неврологических расстройствах

Этот день призван повысить осведомленность о фунциональных неврологических расстройствах и их влиянии на жизнь людей. Он способствует пониманию и поддержке лиц, страдающих этими состояниями, и обращает внимание на важность медицинских исследований в этой области.

Родительская поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста

Этот день посвящен поминовению умерших родственников. Он является частью религиозных традиций, когда люди посещают церкви и кладбища, чтобы помянуть души своих предков, отдав дань их памяти.

Международный день благодарности растениям

Этот день признает важность растений в жизни человека и природы. Он напоминает о необходимости сохранения растительного мира и благодарности за множество ресурсов, которые растения предоставляют для поддержания жизни на Земле.

День игры Скраббл

Этот день отмечает популярную настольную игру, которая развивает словарный запас и когнитивные навыки. Он является поводом для сбора друзей и семьи за игрой, стимулирующей ум и способствующей веселому общению.

Всемирный день рок-н-ролла

Этот день отдает дань уважения одному из самых влиятельных музыкальных жанров, который изменил лицо поп-культуры. Он объединяет музыкантов и поклонников, чтобы отпраздновать энергию, бунтарство и вечную молодость рок-н-ролла.

Именины 13 апреля

13 апреля именины празднуют: Георгий, Дмитрий, Марфа.

Кто из известных людей родился 13 апреля

В этот день родились:

  • 1936 год: Оксана Иваненко, которая получила признание как автор детских книг и переводчик, вошла в литературный мир Украины.
  • 1949 год: Юрий Ковалив, известный за свои поэтические произведения, критические обзоры и вклад в литературоведение, также работал в педагогической сфере.
  • 1995 год: Богдан Сыроед, пианист и композитор, присоединился к факультету Саламанского университета, где преподавал музыку.

Памятные даты 13 апреля

  • 1204 год: Захват Константинополя крестоносцами стал переломным моментом в истории греко-православного мира.
  • 1598 год: Нантский эдикт, подписанный Генрихом IV, стал символом толерантности и гражданских свобод во Франции.
  • 1814 год: Карл Витте, в возрасте всего 12 лет, стал одним из самых молодых докторов философии в истории.
  • 1870 год: Открытие Музея искусств «Метрополитен» в Нью-Йорке обозначило новую эру в американской культуре.
  • 1923 год: Стадион Уэмбли в Лондоне открыл свои двери, став одним из самых знаменитых спортивных арен мира.
  • 1924 год: Основание футбольного клуба АЕК в Греции обогатило спортивную культуру страны.
  • 1928 год: Премьера «Звенигоры» Александра Довженко в Киеве открыла новую страницу в украинском кинематографе.
  • 1940 год: Массовая депортация из западных областей Украины стала одной из трагических страниц в истории страны.
  • 1943 год: Открытие мемориала Томаса Джефферсона в Вашингтоне стало чествованием одного из основателей США.
  • 1986 год: Визит Иоанна Павла II в синагогу стал историческим актом межрелигиозного диалога.
  • 2012 год: Принятие Уголовного процессуального кодекса Украины Верховной Радой знаменовало важный шаг в развитии правовой системы страны.
  • 2014 год: Объявление Антитеррористической операции на востоке Украины и.о. президента Александром Турчиновым стало ответом на растущие вызовы безопасности страны.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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