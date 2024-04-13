Свята 13 квітня: День подяки рослинам, рок-н-ролу та інші події

Що святкують в Україні та світі 13 квітня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 13 квітня
День повільного мистецтва
Цей день заохочує людей замислитися над мистецтвом повільніше, щоб глибше зрозуміти його суть. Він відзначається з метою підвищення цінності мистецтва та спонукає до більш усвідомленого сприйняття культурних творів.
Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу
Цей день вшановує пам’ять тисяч польських військових офіцерів, поліцейських та мирних жителів, які стали жертвами масових розстрілів. Він служить нагадуванням про трагічні події історії та необхідність пам’ятати про злочини проти людяності.
Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади
Цей день покликаний підвищити обізнаність про фунціональні неврологічні розлади та їх вплив на життя людей. Він сприяє розумінню та підтримці осіб, які страждають на ці стани, та звертає увагу на важливість медичних досліджень у цій галузі.
Батьківська поминальна субота четвертої седмиці Великого посту
Цей день присвячений поминанню померлих родичів. Він є частиною релігійних традицій, коли люди відвідують церкви та кладовища, щоб пом’янути душі своїх предків, віддавши шану їхній пам’яті.
Міжнародний день подяки рослинам
Цей день визнає важливість рослин у житті людини та природи. Він нагадує про необхідність збереження рослинного світу та вдячності за безліч ресурсів, які рослини надають для підтримки життя на Землі.
День гри Скраббл
Цей день відзначає популярну настільну гру, яка розвиває словниковий запас та когнітивні навички. Він є приводом для збору друзів та сім’ї за грою, що стимулює розум та сприяє веселому спілкуванню.
Всесвітній день рок-н-ролу
Цей день віддає шану одному з найвпливовіших музичних жанрів, який змінив обличчя поп-культури. Він об’єднує музикантів та шанувальників, щоб відсвяткувати енергію, бунтарство та вічну молодість рок-н-ролу.
Іменини 13 квітня
13 квітня іменини святкують: Георгій, Дмитро, Марфа.
Хто з відомих людей народився 13 квітня
У цей день народилися:
- 1936 рік: Оксана Іваненко, яка здобула визнання як автор дитячих книг та перекладач, увійшла в літературний світ України.
- 1949 рік: Юрій Ковалів, відомий за свої поетичні твори, критичні огляди та внесок у літературознавство, також працював у педагогічній сфері.
- 1995 рік: Богдан Сироїд, піаніст і композитор, приєднався до факультету Саламанського університету, де викладав музику.
Пам’ятні дати 13 квітня
- 1204 рік: Захоплення Константинополя хрестоносцями стало переломним моментом у історії греко-православного світу.
- 1598 рік: Нантський едикт, підписаний Генріхом IV, став символом толерантності та громадянських свобод у Франції.
- 1814 рік: Карл Вітте, у віці лише 12 років, став одним з наймолодших докторів філософії в історії.
- 1870 рік: Відкриття Музею мистецтв “Метрополітен” у Нью-Йорку позначило нову еру в американській культурі.
- 1923 рік: Стадіон Уемблі у Лондоні відкрив свої двері, ставши одним з найзнаменитіших спортивних арен світу.
- 1924 рік: Заснування футбольного клубу АЕК в Греції збагатило спортивну культуру країни.
- 1928 рік: Прем’єра “Звенигори” Олександра Довженка в Києві відкрила нову сторінку в українському кінематографі.
- 1940 рік: Масова депортація з західних областей України стала однією з трагічних сторінок в історії країни.
- 1943 рік: Відкриття меморіалу Томаса Джефферсона у Вашингтоні стало вшануванням одного з засновників США.
- 1986 рік: Візит Івана Павла II до синагоги став історичним актом міжрелігійного діалогу.
- 2012 рік: Ухвалення Кримінального процесуального кодексу України Верховною Радою знаменувало важливий крок у розвитку правової системи країни.
- 2014 рік: Оголошення Антитерористичної операції на сході України в.о. президента Олександром Турчиновим стало відповіддю на зростаючі виклики безпеці країни.