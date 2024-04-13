Свята 13 квітня: День подяки рослинам, рок-н-ролу та інші події

Свята та події 13 квітня

День повільного мистецтва

Цей день заохочує людей замислитися над мистецтвом повільніше, щоб глибше зрозуміти його суть. Він відзначається з метою підвищення цінності мистецтва та спонукає до більш усвідомленого сприйняття культурних творів.

Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу

Цей день вшановує пам’ять тисяч польських військових офіцерів, поліцейських та мирних жителів, які стали жертвами масових розстрілів. Він служить нагадуванням про трагічні події історії та необхідність пам’ятати про злочини проти людяності.

Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади

Цей день покликаний підвищити обізнаність про фунціональні неврологічні розлади та їх вплив на життя людей. Він сприяє розумінню та підтримці осіб, які страждають на ці стани, та звертає увагу на важливість медичних досліджень у цій галузі.

Батьківська поминальна субота четвертої седмиці Великого посту

Цей день присвячений поминанню померлих родичів. Він є частиною релігійних традицій, коли люди відвідують церкви та кладовища, щоб пом’янути душі своїх предків, віддавши шану їхній пам’яті.

Міжнародний день подяки рослинам

Цей день визнає важливість рослин у житті людини та природи. Він нагадує про необхідність збереження рослинного світу та вдячності за безліч ресурсів, які рослини надають для підтримки життя на Землі.

День гри Скраббл

Цей день відзначає популярну настільну гру, яка розвиває словниковий запас та когнітивні навички. Він є приводом для збору друзів та сім’ї за грою, що стимулює розум та сприяє веселому спілкуванню.

Всесвітній день рок-н-ролу

Цей день віддає шану одному з найвпливовіших музичних жанрів, який змінив обличчя поп-культури. Він об’єднує музикантів та шанувальників, щоб відсвяткувати енергію, бунтарство та вічну молодість рок-н-ролу.

Іменини 13 квітня

13 квітня іменини святкують: Георгій, Дмитро, Марфа.

Хто з відомих людей народився 13 квітня

У цей день народилися:

1936 рік: Оксана Іваненко, яка здобула визнання як автор дитячих книг та перекладач, увійшла в літературний світ України.

1949 рік: Юрій Ковалів, відомий за свої поетичні твори, критичні огляди та внесок у літературознавство, також працював у педагогічній сфері.

1995 рік: Богдан Сироїд, піаніст і композитор, приєднався до факультету Саламанського університету, де викладав музику.

Пам’ятні дати 13 квітня