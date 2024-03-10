Праздники 10 марта: от Дня Государственного Гимна до Международного дня волынки

10 марта 2024 — день, когда Украина и мир отмечают различные праздники, посвященные национальным символам, отражают культурное богатство и историческое наследие: от Дня Государственного Гимна до Международного дня волынки, Дня Марио, Дня парика и Дня удивительности.
День Государственного Гимна Украины
Отмечается 10 марта, этот день является одним из главных символов государства наряду с флагом и гербом. История гимна ведет начало в 1862 году, когда Павел Чубинский написал слова, а затем Михаил Вербицкий создал музыку.
День памяти Тараса Шевченко
9 и 10 марта отмечается день памяти Тараса Шевченко, классика украинской литературы, согласно дню его рождения и смерти. 9 марта — день рождения великого украинца, а 10 марта — день его смерти.
Международный день женщин-судей
Этот день отмечается ежегодно 10 марта и имеет целью способствовать гендерному равенству и важности представительства женщин в судебной системе. Этот праздник также отмечает вклад женщин-судей в продвижение верховенства права и правосудия.
Международный день волынки (волынщика)
Этот праздник, отмечающий один из древнейших музыкальных инструментов в мире. Волынка, известная своим уникальным звучанием, имеет богатую историю и культурное значение. Самое раннее описание инструмента, похожего на волынку, происходит из Египта еще в 400 году до нашей эры.
День Марио (Mar10 Day)
Этот неофициальный праздник, посвященный культовому персонажу Nintendo, Марио. Фанаты по всему миру чествуют усатого водопроводчика, известного своими приключениями в Грибном королевстве.
Международный день парика
Этот праздник имеет двойное значение: с одной стороны, он поощряет людей одеть парик и принять новый образ, а с другой — повышает осведомленность о причинах ношения париков, особенно для проходящих лечение от рака.
Международный день удивительности
Этот день является напоминанием о том, что каждый человек способен быть уникальным по-своему. Он отмечается 10 марта и призывает принимать свою удивительность, распространять счастье и делать мир лучше.
Эти праздники отражают широкий спектр сфер жизни, от культуры и истории до современных достижений в различных отраслях. Они являются важной частью национальной идентичности и международного сообщества.
Исторические события, произошедшие 10 марта
- 1098 — Балдуин I принял титул графа Эдессы, основав первое государство крестоносцев.
- 1535 — корабли испанца Томаса де Берланги отклонились с пути от Панамы до Перу, в результате чего открыли Галапагосские острова.
- 1791 — запатентованный копер для забивания свай.
- 1801 — в Англии, Шотландии и Уэльсе началась первая перепись населения.
- 1813 — прусский король Фридрих-Вильгельм III основал награду «Железный Крест».
- 1862 — в США вошли в обращение первые бумажные деньги.
- 1893 — Берег Слоновой Кости стал французской колонией.
- 1910 — в Китае запретили рабство.
- 1914 — английская суфражистка Мэри Ричардсон в Лондонской национальной галерее мясной тяпкой изрубила картину Веласкеса с изображением Венеры.
- 1943 — в СССР начаты работы по созданию ядерного оружия.
- 1959 — начало восстания тибетских жителей против китайских властей.
- 2019 — в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines — погибли 157 человек.
Какие известные личности народелся 10 марта
- 1787 — Устим Кармелюк, украинский национальный герой, руководитель повстанческого движения на Подолье в 1813—1835 годах.
- 1844 — Пабло Сарасате, испанский скрипач и композитор.
- 1845 — Александр III, российский император (1881-1894).
- 1858 — Генрих Фоулер, английский филолог, автор первого Оксфордского словаря.
- 1940 — Чак Норрис, американский киноактер.
- 1953 — Тарас Петриненко, украинский музыкант, певец, композитор, поэт.
- 1957 — Усама бен Ладен, саудовский шейх, «террорист №1».
- 1958 — Шэрон Стоун, американская актриса.