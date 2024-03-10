Праздники 10 марта: от Дня Государственного Гимна до Международного дня волынки

День Государственного Гимна Украины

Отмечается 10 марта, этот день является одним из главных символов государства наряду с флагом и гербом. История гимна ведет начало в 1862 году, когда Павел Чубинский написал слова, а затем Михаил Вербицкий создал музыку.

День памяти Тараса Шевченко

9 и 10 марта отмечается день памяти Тараса Шевченко, классика украинской литературы, согласно дню его рождения и смерти. 9 марта — день рождения великого украинца, а 10 марта — день его смерти.

Международный день женщин-судей

Этот день отмечается ежегодно 10 марта и имеет целью способствовать гендерному равенству и важности представительства женщин в судебной системе. Этот праздник также отмечает вклад женщин-судей в продвижение верховенства права и правосудия.

Международный день волынки (волынщика)

Этот праздник, отмечающий один из древнейших музыкальных инструментов в мире. Волынка, известная своим уникальным звучанием, имеет богатую историю и культурное значение. Самое раннее описание инструмента, похожего на волынку, происходит из Египта еще в 400 году до нашей эры.

День Марио (Mar10 Day)

Этот неофициальный праздник, посвященный культовому персонажу Nintendo, Марио. Фанаты по всему миру чествуют усатого водопроводчика, известного своими приключениями в Грибном королевстве.

Международный день парика

Этот праздник имеет двойное значение: с одной стороны, он поощряет людей одеть парик и принять новый образ, а с другой — повышает осведомленность о причинах ношения париков, особенно для проходящих лечение от рака.

Международный день удивительности

Этот день является напоминанием о том, что каждый человек способен быть уникальным по-своему. Он отмечается 10 марта и призывает принимать свою удивительность, распространять счастье и делать мир лучше.

Эти праздники отражают широкий спектр сфер жизни, от культуры и истории до современных достижений в различных отраслях. Они являются важной частью национальной идентичности и международного сообщества.

Исторические события, произошедшие 10 марта

1098 — Балдуин I принял титул графа Эдессы, основав первое государство крестоносцев.

1535 — корабли испанца Томаса де Берланги отклонились с пути от Панамы до Перу, в результате чего открыли Галапагосские острова.

1791 — запатентованный копер для забивания свай.

1801 — в Англии, Шотландии и Уэльсе началась первая перепись населения.

1813 — прусский король Фридрих-Вильгельм III основал награду «Железный Крест».

1862 — в США вошли в обращение первые бумажные деньги.



1893 — Берег Слоновой Кости стал французской колонией.

1910 — в Китае запретили рабство.

1914 — английская суфражистка Мэри Ричардсон в Лондонской национальной галерее мясной тяпкой изрубила картину Веласкеса с изображением Венеры.

1943 — в СССР начаты работы по созданию ядерного оружия.



1959 — начало восстания тибетских жителей против китайских властей.

2019 — в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines — погибли 157 человек.

Какие известные личности народелся 10 марта