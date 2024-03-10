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Праздники 10 марта: от Дня Государственного Гимна до Международного дня волынки

Праздники 10 марта: от Дня Государственного Гимна до Международного дня волынки

10 марта 2024 — день, когда Украина и мир отмечают различные праздники, посвященные национальным символам, отражают культурное богатство и историческое наследие: от Дня Государственного Гимна до Международного дня волынки, Дня Марио, Дня парика и Дня удивительности.

День Государственного Гимна Украины

Отмечается 10 марта, этот день является одним из главных символов государства наряду с флагом и гербом. История гимна ведет начало в 1862 году, когда Павел Чубинский написал слова, а затем Михаил Вербицкий создал музыку.

День памяти Тараса Шевченко

9 и 10 марта отмечается день памяти Тараса Шевченко, классика украинской литературы, согласно дню его рождения и смерти. 9 марта — день рождения великого украинца, а 10 марта — день его смерти.

Международный день женщин-судей

Этот день отмечается ежегодно 10 марта и имеет целью способствовать гендерному равенству и важности представительства женщин в судебной системе. Этот праздник также отмечает вклад женщин-судей в продвижение верховенства права и правосудия.

Международный день волынки (волынщика)

Этот праздник, отмечающий один из древнейших музыкальных инструментов в мире. Волынка, известная своим уникальным звучанием, имеет богатую историю и культурное значение. Самое раннее описание инструмента, похожего на волынку, происходит из Египта еще в 400 году до нашей эры.

День Марио (Mar10 Day)

Этот неофициальный праздник, посвященный культовому персонажу Nintendo, Марио. Фанаты по всему миру чествуют усатого водопроводчика, известного своими приключениями в Грибном королевстве.

Международный день парика

Этот праздник имеет двойное значение: с одной стороны, он поощряет людей одеть парик и принять новый образ, а с другой — повышает осведомленность о причинах ношения париков, особенно для проходящих лечение от рака.

Международный день удивительности

Этот день является напоминанием о том, что каждый человек способен быть уникальным по-своему. Он отмечается 10 марта и призывает принимать свою удивительность, распространять счастье и делать мир лучше.

Эти праздники отражают широкий спектр сфер жизни, от культуры и истории до современных достижений в различных отраслях. Они являются важной частью национальной идентичности и международного сообщества.

Исторические события, произошедшие 10 марта

  • 1098 — Балдуин I принял титул графа Эдессы, основав первое государство крестоносцев.
  • 1535 — корабли испанца Томаса де Берланги отклонились с пути от Панамы до Перу, в результате чего открыли Галапагосские острова.
  • 1791 — запатентованный копер для забивания свай.
  • 1801 — в Англии, Шотландии и Уэльсе началась первая перепись населения.
  • 1813 — прусский король Фридрих-Вильгельм III основал награду «Железный Крест».
  • 1862 — в США вошли в обращение первые бумажные деньги.
  • 1893 — Берег Слоновой Кости стал французской колонией.
  • 1910 — в Китае запретили рабство.
  • 1914 — английская суфражистка Мэри Ричардсон в Лондонской национальной галерее мясной тяпкой изрубила картину Веласкеса с изображением Венеры.
  • 1943 — в СССР начаты работы по созданию ядерного оружия.
  • 1959 — начало восстания тибетских жителей против китайских властей.
  • 2019 — в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines — погибли 157 человек.

Какие известные личности народелся 10 марта

  • 1787 — Устим Кармелюк, украинский национальный герой, руководитель повстанческого движения на Подолье в 1813—1835 годах.
  • 1844 — Пабло Сарасате, испанский скрипач и композитор.
  • 1845 — Александр III, российский император (1881-1894).
  • 1858 — Генрих Фоулер, английский филолог, автор первого Оксфордского словаря.
  • 1940 — Чак Норрис, американский киноактер.
  • 1953 — Тарас Петриненко, украинский музыкант, певец, композитор, поэт.
  • 1957 — Усама бен Ладен, саудовский шейх, «террорист №1».
  • 1958 — Шэрон Стоун, американская актриса.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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