Свята 10 березня: від Дня Державного Гімну до Міжнародного дня волинки

День Державного Гімну України

Відзначається 10 березня, цей день є одним з головних символів держави поряд із прапором і гербом. Історія гімну бере початок у 1862 році, коли Павло Чубинський написав слова, а потім Михайло Вербицький створив музику.

День пам’яті Тараса Шевченка

9 та 10 березня відзначається день пам’яті Тараса Шевченка, класика української літератури, відповідно до дня його народження і смерті.

Міжнародний день жінок-суддів

Цей день відзначається щорічно 10 березня і має на меті сприяти гендерній рівності та важливості представництва жінок у судовій системі. Це свято також відзначає внесок жінок-суддів у просуванні верховенства права та правосуддя.

Міжнародний день волинки (волинкаря)

Це свято, що відзначає один з найдавніших музичних інструментів у світі. Волинка, відома своїм унікальним звучанням, має багату історію та культурне значення. Найраніший опис інструменту, схожого на волинку, походить з Єгипту, ще в 400 році до нашої ери.

День Маріо (Mar10 Day)

Це неофіційне свято, присвячене культовому персонажу Nintendo, Маріо, яке відзначається 10 березня. Фанати по всьому світу вшановують вусатого водопровідника, відомого своїми пригодами в Грибному королівстві.

Міжнародний день перуки

Це свято має подвійне значення: з одного боку, воно заохочує людей одягнути перуку і прийняти новий образ, а з іншого – підвищує обізнаність про причини носіння перук, особливо для тих, хто проходить лікування від раку.

Міжнародний день дивовижності

Цей день є нагадуванням про те, що кожна людина здатна бути унікальною по-своєму. Він відзначається 10 березня і закликає приймати свою дивовижність, поширювати щастя і робити світ кращим.

Ці свята відображають широкий спектр сфер життя, від культури та історії до сучасних досягнень у різних галузях. Вони є важливою частиною національної ідентичності та міжнародного співтовариства.

Історичні події, які стались 10 березня

1098 — Балдуїн I прийняв титул графа Едеси, заснувавши першу державу хрестоносців.

1535 — кораблі іспанця Томаса де Берланґи відхилилися зі шляху від Панами до Перу, в результаті чого відкрили Галапагоські острови.

1791 — запатентований копер для забивання паль.

1801 — в Англії, Шотландії та Уельсі почався перший перепис населення.

1813 — прусський король Фрідріх-Вільгельм III заснував нагороду «Залізний Хрест».

1862 — у США увійшли в обіг перші паперові гроші.

1876 — Александер Белл через три дні після отримання патенту на телефон зробив перший успішний телефонний дзвінок.

1893 — Берег Слонової Кістки став французькою колонією.

1910 — у Китаї заборонили рабство.

1914 — англійська суфражистка Мері Річардсон у Лондонській національній галереї м’ясною сапкою порубала картину Веласкеса із зображенням Венери.

1943 — в СРСР розпочато роботи зі створення ядерної зброї.

1945 — бомбардування Токіо авіацією США під час Другої світової війни — загинуло від 80 до 100 тис. осіб.

1959 — початок повстання мешканців Тібету проти китайської влади.

2019 — в Ефіопії розбився літак Boeing 737 MAX 8 компанії Ethiopian Airlines — загинули 157 людей.

Які відомі особистості народився 10 березня